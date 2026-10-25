Empresas estrangeiras buscam autonomia energética diante da crise na Venezuela

A rede elétrica da Venezuela poderá contar com um incremento de 600 MW de potência operacional a partir de novembro de 2026, com a previsão de retorno de um bloco turbogerador na usina Planta Centro. A obra, executada pela corporação chinesa China Machinery Engineering Corp., visa recuperar um ativo movido a óleo combustível para elevar a capacidade disponível do complexo em aproximadamente 25% em relação aos seus índices históricos.

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O gargalo técnico e a dependência de manutenção

A operação do sexto bloco energético, atualmente o ponto mais crítico da estrutura de geração regional, depende da execução de um contrato de manutenção e reparo firmado originalmente em 2010. O retorno deste ativo não representa uma expansão da matriz, mas a tentativa de reativar uma capacidade instalada que se encontra inoperante.

A instabilidade do fornecimento elétrico atua hoje como o principal limitador para a indústria de extração de petróleo, especialmente no estado de Zulia. De acordo com o economista Valeriy Kozlov, a degradação da infraestrutura elétrica impede que os ativos de extração operem em sua escala total, tornando a recuperação da Planta Centro um pré-requisito para a viabilidade industrial da região.

Fragmentação da rede e soluções privadas

Devido à incapacidade do sistema centralizado de sustentar a demanda atual, a operação de campo foi fragmentada. Empresas como Chevron, Repsol e North American Blue Energy Partners Inc. (Nabep) não dependem exclusivamente da rede nacional; para evitar a paralisação de sondas de perfuração, essas companhias estão investindo em reparos localizados e redes elétricas próprias.

Essa descentralização forçada evidencia que, embora o retorno dos 600 MW previstos para 2026 represente um ganho nominal, a resiliência do setor energético venezuelano ainda está condicionada à superação do desgaste físico dos ativos e à dependência de assistência técnica externa para a retomada da operação.