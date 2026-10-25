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Incentivos fiscais e barreiras impulsionam a adoção de carros elétricos na Bolívia

Mundo

Um motorista na Bolívia que decide trocar o combustível pela eletricidade hoje consegue reduzir seus gastos de rodagem em mais de cinco vezes. Para percorrer 400 km, o custo de recarga de um carro elétrico gira entre 45 e 50 pesos bolivianos, enquanto a mesma distância em um veículo a gasolina custa 280 pesos.

Электромобиль на фоне жилого комплекса
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Электромобиль на фоне жилого комплекса

O caminho para a compra: impostos e incentivos

Para viabilizar a aquisição de veículos que custam entre 20 mil e 30 mil dólares, o governo federal e as prefeituras removeram barreiras fiscais. Quem importa um carro elétrico até o final de 2026 está isento do Imposto Especial de Consumo (ICE), conforme estabelecido pelo Decreto 5653, assinado pelo presidente Rodrigo Paz em julho de 2026.

No âmbito municipal, o proprietário em La Paz acessa um desconto progressivo no imposto sobre a propriedade: a isenção é de 100% no primeiro ano de posse, caindo para 25% no quarto ano.

A barreira da infraestrutura e a rede elétrica

Apesar da facilidade fiscal, o uso do veículo fora dos centros urbanos esbarra na falta de pontos de recarga. O sistema atual limita-se a 11 estações estatais da empresa ENDE e apenas duas estações privadas, localizadas em La Paz e Santa Cruz de la Sierra. Para quem possui um carro com autonomia de 400 a 500 km, viagens intermunicipais tornam-se operativamente difíceis devido à escassez de carregadores no trajeto.

A viabilidade do sistema também depende da matriz energética. Embora 70% da energia venha de hidrelétricas, a dependência do gás natural — cujas reservas estão diminuindo — cria um risco para a estabilidade da rede com o aumento da frota. Segundo o engenheiro Ricardo Michel, da Câmara Eletrotécnica Boliviana, a expansão dos veículos elétricos precisa estar coordenada com a política energética geral para evitar sobrecargas no sistema.

Números da transição

O impacto dessas medidas é visível nos dados de importação e frota. O volume de importações de transportes elétricos somou 20,3 milhões de dólares nos primeiros cinco meses de 2026, superando a marca de 15,4 milhões de dólares de todo o ano anterior.

De acordo com a Organização Latino-Americana e Caribenha de Energia (OLACDE), a frota de carros elétricos de passeio atingiu 8.059 unidades até junho de 2026, um crescimento de oito vezes em relação aos dados registrados pela Associação da Indústria Automobilística da Bolívia (CAB) ao final de 2025.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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