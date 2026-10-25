Força Aérea Indiana contesta o novo modelo de comandos teatrais proposto pelo Ministério

A implementação do sistema de comandos teatrais (theatreisation) nas Forças Armadas da Índia, iniciada em 2019, enfrenta um impasse técnico e operacional devido à resistência da Força Aérea Indiana (IAF). O ponto central do conflito não é político, mas sim a preservação da capacidade de mobilidade aérea frente a uma proposta de descentralização geográfica dos recursos.

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O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Marechal A. P. Singh, argumenta que a fragmentação de esquadrões por regiões específicas reduziria a capacidade de resposta imediata do país. Para a IAF, a possibilidade de concentrar poder de fogo em qualquer ponto do front, conforme a necessidade, é um ativo superior à distribuição estática de aeronaves.

Restrições de mobilidade vs. Integração regional

O plano de reestruturação propõe a criação de três comandos integrados com sedes em Lucknow (Norte), Jaipur (Oeste) e Thiruvananthapuram (Marítimo). A Força Aérea opõe-se a que os caças se tornem, na prática, "tropas de guarnição". A IAF sustenta que a infraestrutura atual — baseada em reabastecimento em voo, armamentos de longo alcance e sistemas de comando centrolizados — permite a operação eficaz de aeronaves mesmo a grandes distâncias de suas bases, tornando a regionalização rígida um custo operacional desnecessário.

Como prova de conceito da eficácia do modelo centralizado, a liderança da IAF cita a operação "Sindoor", onde a gestão unificada de recursos sob o comando do Chefe do Estado-Maior da Defesa (CDS) permitiu o deslocamento ágil de ativos aéreos, fator determinante para o sucesso da missão.

Anil Kapoor, especialista em planejamento militar, reforça que a adoção de modelos estrangeiros pode ignorar as necessidades específicas de segurança da Índia, sugerindo que a dependência de redes adaptivas é mais vital para conflitos modernos do que sistemas de comando rígidos.

Situação da capacidade operacional

Apesar de o projeto de transformação ter sido entregue ao Ministro da Defesa, Rajnath Singh, pelo ex-Chefe do Estado-Maior da Defesa, General Anil Chauhan, não houve consenso entre as forças. Atualmente, o Chefe do Estado-Maior da Defesa, General N. S. Raja Subramani, limita-se a tarefas pontuais. A Força Aérea defende a implementação gradual, sob o argumento de que a pressa na mudança estrutural pode comprometer a prontidão imediata e a capacidade de defesa do território indiano.