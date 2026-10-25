Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Eleições na Espanha definem futuro de verbas e migração nas Ilhas Canárias

Mundo

As eleições gerais da Espanha, marcadas para 29 de novembro de 2026, definem a manutenção ou a revogação de transferências financeiras e competências administrativas para as Ilhas Canárias. O ponto central da disputa é o controle do orçamento federal e a gestão de fluxos migratórios, dependendo de qual coalizão assumirá a maioria no governo central.

Терминал для голосования
Photo: https://www.mos.ru/news/item/158698073/ by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru
Терминал для голосования

Transferências Orçamentárias e Gestão Migratória

Está em jogo a continuidade de transferências orçamentárias que somam 1,3 bilhão de euros destinados ao arquipélago. Segundo Ángel Vicente Torres, secretário do PSOE nas Canárias, a manutenção desses recursos depende da maioria parlamentar, visto que a coalizão entre o Partido Popular (PP) e o Vox já votou contra a aprovação de tais apropriações no passado.

No campo operacional, a distribuição de migrantes irregulares permanece como um ponto de bloqueio. Atualmente, as Canárias concentram a carga de manutenção de adultos e menores. A disputa reside na capacidade de redistribuição horizontal: regiões governadas por PP e Vox tendem a bloquear a transferência de migrantes para seus territórios. Uma maioria nacional formada por esses partidos poderia, na prática, impedir a saída de refugiados das ilhas para outras comunidades autônomas.

Regime Econômico e Direito ao Voto

O Regime Econômico e Fiscal (REF), que provê a compensação pela insularidade, enfrenta riscos de centralização. A agenda do partido Vox prevê a redução da autonomia regional, o que impactaria a gestão compartilhada dos aeroportos e a manutenção de subsídios de transporte para a população local.

Simultaneamente, há uma disputa jurídica no Supremo Tribunal sobre a validade do voto de 163.020 cidadãos que obtiveram a nacionalidade por meio da "Lei dos Netos". O Ministério das Relações Exteriores está em fase de coleta de dados consulares para determinar quantos desses eleitores terão seu direito ao voto efetivamente assegurado ou bloqueado por conflitos jurídicos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Jardinagem
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mulher
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Silhueta alongada sem volume: a mudança que redefine o visual das botas no inverno
Mulher
Silhueta alongada sem volume: a mudança que redefine o visual das botas no inverno
Mais populares
Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027

O glitter clássico perde espaço para tons perolados, texturas aveludadas e efeitos magnéticos que valorizam técnica de aplicação e escolha do formato.

Acabamento perolado champanhe substitui glitter excessivo em manicures 2027
BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300
BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300
Segredo das cercas vivas: Como o salgueiro reduz vento e calor no seu quintal
Guardar panelas quentes no refrigerador: o que você precisa saber antes de agir
A resistência silenciosa ganha força no Brasil: o movimento migratório que ameaça o domínio das vertentes Anastasiya Zhukova Transporte inédito de 43 mil toneladas de combustível russo: consequências para o mercado americano Olesya Kireeva Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov
Erosão na costa de Kaliningrado acelera em trechos onde barreiras artificiais bloqueiam o fluxo de areia
Silhueta alongada sem volume: a mudança que redefine o visual das botas no inverno
Broto lateral: como afeta a qualidade da uva na videira
Broto lateral: como afeta a qualidade da uva na videira
últimos materiais
Abdominais tradicionais não ativam músculo profundo que controla o volume da barriga
Joias sobre mangas de tricô: regras de proporção e ajuste
A IA da Microsoft superou os médicos no diagnóstico de doença
Petróleo na costa dos EAU: por que a praia está fechada, mas o hotel continua aberto
Um motor para ser feliz: como a escolha da versão da CX-7 pode afetar sua vida
Diabetes tipo 1 dobra o risco de depressão severa em relação ao tipo 2
Investimentos milionários: o que realmente muda na economia de Moçambique?
Bolo de Sushi: formato retangular dispensa tatame e técnica de enrolamento
Salada morna de bacon: o encontro do calor residual da carne com a frescura das folhas
Solução prática: transforme uma barrila em um estoque de lenha funcional
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.