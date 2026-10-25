Eleições na Espanha definem futuro de verbas e migração nas Ilhas Canárias

As eleições gerais da Espanha, marcadas para 29 de novembro de 2026, definem a manutenção ou a revogação de transferências financeiras e competências administrativas para as Ilhas Canárias. O ponto central da disputa é o controle do orçamento federal e a gestão de fluxos migratórios, dependendo de qual coalizão assumirá a maioria no governo central.

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Transferências Orçamentárias e Gestão Migratória

Está em jogo a continuidade de transferências orçamentárias que somam 1,3 bilhão de euros destinados ao arquipélago. Segundo Ángel Vicente Torres, secretário do PSOE nas Canárias, a manutenção desses recursos depende da maioria parlamentar, visto que a coalizão entre o Partido Popular (PP) e o Vox já votou contra a aprovação de tais apropriações no passado.

No campo operacional, a distribuição de migrantes irregulares permanece como um ponto de bloqueio. Atualmente, as Canárias concentram a carga de manutenção de adultos e menores. A disputa reside na capacidade de redistribuição horizontal: regiões governadas por PP e Vox tendem a bloquear a transferência de migrantes para seus territórios. Uma maioria nacional formada por esses partidos poderia, na prática, impedir a saída de refugiados das ilhas para outras comunidades autônomas.

Regime Econômico e Direito ao Voto

O Regime Econômico e Fiscal (REF), que provê a compensação pela insularidade, enfrenta riscos de centralização. A agenda do partido Vox prevê a redução da autonomia regional, o que impactaria a gestão compartilhada dos aeroportos e a manutenção de subsídios de transporte para a população local.

Simultaneamente, há uma disputa jurídica no Supremo Tribunal sobre a validade do voto de 163.020 cidadãos que obtiveram a nacionalidade por meio da "Lei dos Netos". O Ministério das Relações Exteriores está em fase de coleta de dados consulares para determinar quantos desses eleitores terão seu direito ao voto efetivamente assegurado ou bloqueado por conflitos jurídicos.