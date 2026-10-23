Desmatamento na Finlândia: lobos invadem vilarejo após intervenção da Google

Em Muuho e Otonmäki, no norte da Finlândia, a instalação de um centro de dados pela Google resultou em alterações físicas concretas no território que modificaram a relação entre fauna silvestre e assentamentos humanos. A remoção de cobertura florestal em uma área superior a 330 hectares, correspondente a cerca de 400 mil árvores, segundo estimativas da Associação Finlandesa de Conservação da Natureza (SLL), eliminou barreiras naturais e habitats de forrageamento. A consequência documentada é o aumento da frequência de animais, incluindo lobos, em proximidades de residências.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Четыре волка в лесу

A alteração do cenário não é meramente estética. O solo exposto, descrito localmente como uma planície de lama aberta após a limpeza, removeu os abrigos que serviam de refúgio para predadores e presas. Para espécies que dependem de densidade vegetal para deslocamento e proteção, a perda dessa infraestrutura natural força uma proximidade indesejada com o ambiente urbano. A moradora Anni Ranta associou diretamente o surgimento de lobos na vila ao início das obras, citando o medo e o ruído constante das máquinas como fatores de pressão sobre a comunidade.

Infraestrutura e impacto local

A escala da intervenção gerou efeitos colaterais além do deslocamento da fauna. Técnicos apontam que os sedimentos das áreas expostas afetam os riachos que alimentam o rio Oulujoki. Além disso, o tipo de solo da região, composto por rochas, amplifica o som gerado pelo funcionamento dos equipamentos, criando um zumbido contínuo que atinge os moradores. Esses fatores técnicos e ambientais somados à perda de biodiversidade — incluindo aves raras que dependiam da mata — compõem o retrato da intervenção em um ecossistema sensível.

Em outubro de 2026, a Autoridade de Licenciamento e Inspeção da Finlândia (LVV) ordenou a suspensão das atividades. A investigação revelou que a limpeza da área havia começado antes da conclusão da avaliação completa de impacto ambiental. Antti Järvinen, líder da representação da Google no país, reconheceu as ações tomadas com base na interpretação legal vigente à época e pediu desculpas pela magnitude do desmatamento.

A questão transcende o caso isolado. A Finlândia planeja a construção de aproximadamente 145 novos centros de dados, atraída pelo clima frio, que reduz os custos de refrigeração, e pela estabilidade geológica. No entanto, Jussi Kangasharju, da Universidade de Helsinque, ressalta que o benefício econômico local é limitado: os empregos criados são poucos e a arrecadação tributária modesta, enquanto o custo ambiental sobre a comunidade é significativo. Mais de 93 mil pessoas assinaram uma petição exigindo um controle mais rigoroso sobre esses empreendimentos e o estabelecimento de compensações obrigatórias pelos danos à natureza.