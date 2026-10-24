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Papa Leão XIV: saúde frágil gera controvérsia após anúncio de imunoterapia

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A jornalista Mirticeli Medeiros, correspondente da GloboNews no Vaticano, informa que o Papa Leão XIV deverá ser submetido a imunoterapia por pelo menos três anos para prevenir a volta de um câncer no pulmão.

Папа Римский Лев IX ( Роберт Прево)
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Prevost.jpg by Frayjhonattan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Папа Римский Лев IX ( Роберт Прево)

A informação revela também que o Papa, de 71 anos, deverá utilizar o medicamento Pembrolizumabe. O tratamento preventivo foi recomendado após os exames do nódulo retirado (que tinha 2,5 centímetros) apontarem positividade para a proteína PD-L1, um indicador de que o organismo do pontífice tende a responder muito bem à imunoterapia.

Medicamentos baseados em anticorpos monoclonais (como o Pembrolizumabe) são chamados de inibidores de checkpoint.  Esses inibidores se ligam ao receptor PD-1 (ou à própria proteína PD-L1), impedindo que eles se conectem. Ao bloquear essa ligação, o medicamento remove o "freio" do sistema imunológico. As células de defesa voltam a reconhecer as células cancerosas como uma ameaça e passam a atacá-las e destruí-las naturalmente.

Embora o tumor estivesse localizado e não tenha se espalhado para outras regiões ou para a corrente sanguínea, a medida preventiva foi adotada em decorrência do histórico familiar de câncer de Leão XIV. Com essa abordagem menos invasiva, ele não precisará passar por sessões de quimioterapia ou radioterapia.

A notícia da jornalista da Globo causou certa surpresa nos bastidores de Roma, pois diverge do posicionamento oficial divulgado pelo Vaticano dias antes. A Santa Sé havia afirmado que o pontífice não necessitaria de nenhuma terapia oncológica adicional após a cirurgia realizada em 13 de outubro, na qual foi removido o lobo inferior do seu pulmão direito.

Como reflexo imediato dos cuidados com a saúde, os médicos desaconselharam o Papa a realizar viagens de helicóptero, o que o levou a cancelar sua participação presencial em um encontro inter-religioso na cidade de Assis.

O Papa Leão XIV planeja uma visita à América do Sul, agendada para ocorrer entre os dias 6 e 17 de novembro, é considerada um marco histórico: será a jornada internacional mais longa e exigente de seu pontificado até o momento. O roteiro oficial do Vaticano prevê uma peregrinação de 12 dias consecutivos, sem interrupções, cobrindo 10 cidades em três países: Uruguai, Argentina e Peru. 
 
Diante do recente diagnóstico e cirurgia para a retirada de um câncer no pulmão, a assessoria da Santa Sé informou que, por enquanto, os planos para a viagem internacional estão mantidos, embora a agenda final dependa diretamente da evolução do estado de saúde e da recomendação médica do pontífice-

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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