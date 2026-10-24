Estimativas de reservas de petróleo na Venezuela enfrentam questionamentos de analistas do setor

A divergência entre as reservas de petróleo declaradas por Caracas e a viabilidade técnica de extração coloca em risco a rentabilidade de projetos de investimento privado no setor energético da Venezuela. Enquanto o governo venezuelano afirma possuir 303 bilhões de barris, analistas indicam que o volume comercialmente acessível é significativamente menor, variando entre 60 e 120 bilhões de barris.

Photo: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Венесуэлы

Custo de extração e infraestrutura

A administração dos Estados Unidos manifestou a intenção de viabilizar o controle sobre 65 bilhões de barris de reservas. No entanto, a viabilidade desse volume esbarra na natureza dos ativos: a maior parte das reservas está concentrada no Cinturão do Orinoco, composta por petróleo pesado que exige alta tecnologia de extração e investimentos massivos em infraestrutura. Essa barreira técnica e o custo operacional elevado foram os fatores que levaram diversas corporações globais a encerrar operações na região anteriormente.

Mecanismos de cálculo e taxas de recuperação

O impasse reside na metodologia de cálculo. Especialistas apontam que os relatórios oficiais consideram o volume total de óleo presente nas rochas, ignorando o coeficiente de recuperação — a parcela do petróleo que pode ser efetivamente extraída.

Com taxas de extração estimadas entre 10% e 12%, a meta de 65 bilhões de barris resultaria em uma produção real de aproximadamente 6,5 bilhões de barris. Mesmo em cenários otimistas, com 20% de recuperação, a viabilidade dos planos de investimento permanece questionável. Para o economista regional Valeriy Kozlov, as reservas comprovadas para o curto prazo não superariam 15 bilhões de barris.

A falta de transparência sobre os critérios utilizados para chegar ao número de 65 bilhões de barris mantém a incerteza sobre a real capacidade de retorno financeiro para os investidores que o governo dos Estados Unidos pretende atrair para estabilizar a economia venezuelana.