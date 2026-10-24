Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Vírus Sabiá mutou e escapou de testes PCR padrão, revelam casos fatais no Brasil
Papa Leão XIV: saúde frágil gera controvérsia após anúncio de imunoterapia
Nova estratégia de Daniel Chapo: diplomacia moçambicana prepara mudança radical nas parcerias globais
Você conhece o loiro cogumelo? Uma escolha perfeita para diferentes tons de pele
Cortinas antigas: transforme-as em moldes decorativos surpreendentes
CFM prepara abertura de concursos públicos para a concessão de lotes ferroviários em Moçambique
Chery revela Tiggo X7 e Tiggo 7 atualizado com foco em tecnologia de condução autônoma
A realeza dos leões: a dolorosa verdade por trás da imagem de majestade e força
Engenharia da LADA: redefinindo o conforto acústico em novos padrões

Estimativas de reservas de petróleo na Venezuela enfrentam questionamentos de analistas do setor

Mundo

A divergência entre as reservas de petróleo declaradas por Caracas e a viabilidade técnica de extração coloca em risco a rentabilidade de projetos de investimento privado no setor energético da Venezuela. Enquanto o governo venezuelano afirma possuir 303 bilhões de barris, analistas indicam que o volume comercialmente acessível é significativamente menor, variando entre 60 e 120 bilhões de barris.

флаг Венесуэлы
Photo: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Венесуэлы

Custo de extração e infraestrutura

A administração dos Estados Unidos manifestou a intenção de viabilizar o controle sobre 65 bilhões de barris de reservas. No entanto, a viabilidade desse volume esbarra na natureza dos ativos: a maior parte das reservas está concentrada no Cinturão do Orinoco, composta por petróleo pesado que exige alta tecnologia de extração e investimentos massivos em infraestrutura. Essa barreira técnica e o custo operacional elevado foram os fatores que levaram diversas corporações globais a encerrar operações na região anteriormente.

Mecanismos de cálculo e taxas de recuperação

O impasse reside na metodologia de cálculo. Especialistas apontam que os relatórios oficiais consideram o volume total de óleo presente nas rochas, ignorando o coeficiente de recuperação — a parcela do petróleo que pode ser efetivamente extraída.

Com taxas de extração estimadas entre 10% e 12%, a meta de 65 bilhões de barris resultaria em uma produção real de aproximadamente 6,5 bilhões de barris. Mesmo em cenários otimistas, com 20% de recuperação, a viabilidade dos planos de investimento permanece questionável. Para o economista regional Valeriy Kozlov, as reservas comprovadas para o curto prazo não superariam 15 bilhões de barris.

A falta de transparência sobre os critérios utilizados para chegar ao número de 65 bilhões de barris mantém a incerteza sobre a real capacidade de retorno financeiro para os investidores que o governo dos Estados Unidos pretende atrair para estabilizar a economia venezuelana.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
Carros
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Mulher
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Retorno do efeito olho de gato: como a intensidade de luz transforma as unhas
Mulher
Retorno do efeito olho de gato: como a intensidade de luz transforma as unhas
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas Olesya Kireeva Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
últimos materiais
Vírus Sabiá mutou e escapou de testes PCR padrão, revelam casos fatais no Brasil
Papa Leão XIV: saúde frágil gera controvérsia após anúncio de imunoterapia
Nova estratégia de Daniel Chapo: diplomacia moçambicana prepara mudança radical nas parcerias globais
Você conhece o loiro cogumelo? Uma escolha perfeita para diferentes tons de pele
Cortinas antigas: transforme-as em moldes decorativos surpreendentes
CFM prepara abertura de concursos públicos para a concessão de lotes ferroviários em Moçambique
Chery revela Tiggo X7 e Tiggo 7 atualizado com foco em tecnologia de condução autônoma
A realeza dos leões: a dolorosa verdade por trás da imagem de majestade e força
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico
Engenharia da LADA: redefinindo o conforto acústico em novos padrões
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.