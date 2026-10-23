Centrais sindicais de Portugal e Espanha discutem greve coordenada contra a crise habitacional

A possibilidade de uma mobilização laboral coordenada na Península Ibérica está a ser discutida entre as centrais sindicais de Espanha e Portugal. Unai Sordo, secretário-geral das Comisiones Obreras (CCOO), a maior central sindical espanhola, confirmou a existência de contactos para tentar alinhar uma eventual greve geral em Portugal com a convocada para 11 de novembro em Espanha.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

O foco central desta mobilização é a crise habitacional. Em Espanha, a greve de 11 de novembro — que une as duas principais centrais, CCOO e UGT — surge como resposta direta à pressão de associações da Confederação de Sindicatos de Inquilinas. Para estas organizações, a luta pela casa é indissociável da luta salarial, sob a premissa de que são necessários "salários dignos para aceder a uma casa digna".

A dinâmica do protesto espanhol tem sido marcada por táticas de visibilidade permanente. No centro de Madrid, na Porta do Sol, mantém-se desde setembro um acampamento com mais de mil tendas, que resistiu a tentativas judiciais de remoção por parte do governo regional e da autarquia. Segundo Alicia del Rio, porta-voz do Sindicato das Inquilinas e Inquilinos de Madrid, este tipo de ocupação foi crucial para transformar o descontentamento em pressão política real.

O impacto destas mobilizações já é visível nas instituições: a pressão nas ruas e a rejeição parlamentar de medidas urgentes do executivo foram fatores que precipitaram a convocatória de eleições legislativas antecipadas em Espanha, marcadas para 29 de novembro.

Para além da dimensão política, o movimento tem procurado rostos humanos para expor a fragilidade do sistema. O caso de Maricarmen Abascal, uma mulher de 87 anos despejada da sua habitação em setembro, tornou-se um símbolo transnacional, gerando solidariedade desde a Europa até à América Latina e Filipinas.

O objetivo agora é expandir este "despertar" para Portugal e outros países europeus, com a intenção de que a organização popular chegue a todos os bairros e inclua, especificamente, a população imigrante, frequentemente a mais vulnerável no mercado do arrendamento. Se a coordenação se concretizar, a mobilização poderá ser batizada de "greve Saramago", em homenagem ao escritor português que viveu em Espanha.

Este movimento insere-se num contexto de instabilidade social mais amplo na Europa, com greves gerais já agendadas para França (5 de novembro) e Itália (20 de novembro), refletindo o que Unai Sordo descreve como um "mal-estar de época" provocado pela degradação das expectativas de vida e pela crescente desigualdade na distribuição da riqueza.