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Estratégia de sobrevivência: como famílias venezuelanas enfrentam a fome

Mundo

Para colocar comida na mesa hoje na Venezuela, a maioria das famílias precisa escolher entre comer ou pagar a conta de luz e comprar remédios básicos. Embora as prateleiras dos supermercados não estejam mais vazias, o acesso aos alimentos agora depende exclusivamente do bolso do consumidor, que não acompanha a inflação dos preços.

Делси Родригес, и.о. президента Венесуэлы
Photo: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Делси Родригес, и.о. президента Венесуэлы

A disparidade entre a realidade das cozinhas e os relatórios oficiais é gritante. Enquanto a FAO indica que a subnutrição caiu para 5,9% em 2026, dados da Consultores 21 mostram que 56% dos domicílios vivem em insegurança alimentar. A diferença reside no método: enquanto órgãos internacionais medem a disponibilidade geral de calorias no país, organizações como a Fundación Bengoa e o Observatorio Venezolano de la Salud analisam o que as pessoas realmente conseguem comprar com a renda disponível.

O abismo entre renda e custo de vida

O funcionamento do sistema econômico atual impõe um teto financeiro que impede a nutrição adequada. Em 2026, a renda média familiar subiu para 435 dólares, mas o custo para cobrir as necessidades básicas saltou para cerca de 900 dólares. Na prática, o salário médio cobre apenas 48% do necessário para sobreviver com dignidade.

Essa restrição financeira atinge as camadas da população de forma desigual:

  • Camadas mais pobres (60% da população): 60% enfrentam insegurança alimentar.
  • Classe média (30% da população): 47% enfrentam insegurança alimentar.
  • Famílias com maior renda: 27% de insegurança alimentar.

A situação se agrava em regiões como Guayana, Leste e Centro-Oeste, onde a falta de dinheiro é somada a gargalos logísticos que encarecem ainda mais os produtos.

A estratégia da sobrevivência e o impacto infantil

Diante da impossibilidade de comprar proteínas e vitaminas, as famílias recorrem à chamada "bomba de carboidratos": uma dieta baseada quase exclusivamente em arroz, macarrão e farinha. São alimentos baratos e calóricos, mas que mascaram a fome oculta.

O resultado concreto dessa substituição alimentar é visível na saúde das crianças. Nos estados de Sucre e Zulia, a desnutrição aguda atinge 24% dos pequenos. O impacto sistêmico é a estagnação do crescimento, registrada em 30% das crianças em grupos vulneráveis, e índices de desnutrição aguda superiores a 17% em bebês de até seis meses, reflexo direto da má alimentação das mães e da precariedade do pré-natal.

Falhas na produção e assistência estatal

O sistema de produção agrícola opera a apenas um terço de sua capacidade, travado por máquinas obsoletas, falta de peças e dependência de sementes importadas. Mesmo com um aumento de 30% na produção de vegetais em 2025, a estrutura produtiva não consegue baixar os preços para o consumidor final.

No campo da assistência, os mecanismos de suporte estatal falharam. O programa CLAP, que distribuía cestas básicas, entrou em colapso progressivo a partir de 2025 e, em 2026, as entregas praticamente cessaram. Atualmente, o governo promove o plano "Venezuela Alimenta", mas a ausência de auditorias transparentes e a interrupção dos serviços de entrega deixam a população dependente de um mercado que a maioria não pode pagar.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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