Mudanças climáticas impactantes: a previsão alarmante da OMM

A Organização Meteorológica Mundial (OMM), braço da ONU responsável pelo monitoramento do tempo e do clima, alertou para a possibilidade de que o atual fenômeno El Niño atinja uma intensidade sem precedentes nas últimas quatro décadas. Segundo Celeste Saulo, secretária-geral da agência, a magnitude do evento deve desestabilizar os padrões pluviométricos globais, resultando em extremos opostos: secas severas em determinadas regiões e inundações em outras, além de ondas de calor acentuadas.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS015-E-29980_-_View_of_the_Atlantic_Ocean.jpg by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center Глобальная климатическая катастрофа: океанские течения на грани разрушения

Enquanto o El Niño representa uma variação cíclica do tempo em escala regional e global, um relatório concomitante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) traz dados sobre a tendência de longo prazo do clima. As novas projeções indicam que o aquecimento global será mais agressivo do que o previsto anteriormente. Mesmo no cenário mais otimista, a temperatura média da Terra deve subir entre 1,7°C e 1,8°C acima dos níveis pré-industriais até meados deste século.

O documento do Pnuma evidencia um abismo entre as metas necessárias para conter a temperatura e as ações concretas dos Estados. Para que o cenário mais favorável seja atingido, as emissões de gases de efeito estufa precisariam de cortes rigorosos e imediatos: 18% até 2030, 45% até 2035 e 69% até 2040 (em relação aos níveis de 2025). No entanto, os planos nacionais vigentes preveem reduções significativamente menores: apenas entre 5% e 8% até 2030 e entre 11% e 15% até 2035.

A revisão das projeções para o final do século reflete a deterioração do panorama geopolítico e ambiental, incluindo a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e a reavaliação de emissões históricas. Sob as políticas atuais, a projeção de aquecimento para o ano 2100 é de 2,8°C; caso os compromissos climáticos existentes sejam integralmente implementados, esse número cai para 2,6°C. Ambas as estimativas superam a meta de 1,5°C estabelecida no Acordo de Paris de 2015.

Diante da probabilidade de que a meta de 1,5°C seja ultrapassada, o Pnuma trabalha agora com um cenário de "ultrapassagem limitada". Segundo a agência, há cerca de 50% de chance de que as temperaturas retornem ao patamar de 1,5°C ou menos até 2100, porém isso dependeria de processos de remoção de carbono em larga escala, cuja viabilidade técnica e prática ainda é incerta.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou a urgência de manter os esforços de mitigação para reduzir a frequência e a intensidade de desastres naturais, como incêndios e inundações, antes da próxima rodada de negociações na COP31, na Turquia.