Comissão Europeia abre investigação à Booking. com por fraudes e falta de transparência

A Comissão Europeia iniciou um processo formal de investigação contra a plataforma Booking. com para apurar possíveis incumprimentos do Regulamento dos Serviços Digitais (DSA). O foco da análise recai sobre a eficácia dos mecanismos de mitigação de riscos implementados pela empresa para combater anúncios fraudulentos e esquemas de phishing.

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De acordo com o executivo comunitário, a investigação visa determinar se a plataforma falhou na avaliação diligente e na atenuação de riscos sistémicos que expõem os consumidores a alojamentos inexistentes, usurpação de identidade e ofertas que não cumprem a regulamentação vigente. A Comissão analisará especificamente a gestão de dados de reservas e hóspedes, bem como a segurança do sistema de mensagens interno da plataforma.

Paralelamente, Bruxelas investiga a conformidade da Booking. com com as normas de transparência publicitária. A suspeita é de que a empresa não identifique de forma clara os anúncios pagos por fornecedores que, mediante comissões mais elevadas, obtêm maior visibilidade nos resultados de pesquisa. Segundo as normas do DSA, o utilizador deve ter a capacidade de identificar a entidade responsável por cada anúncio, quem financiou a divulgação e os critérios que determinam a sua apresentação.

A Booking. com foi classificada pela Comissão Europeia, em abril de 2023, como uma "plataforma em linha de muito grande dimensão" (VLOP), o que a sujeita a obrigações reforçadas de supervisão e gestão de riscos. Devido à sede da empresa situar-se nos Países Baixos, a Comissão está a coordenar a ação com a Autoridade Neerlandesa para os Consumidores e os Mercados.

Nesta fase do processo, a instituição europeia procederá à recolha de provas através de pedidos de informação, entrevistas e inspeções. Dependendo das conclusões, a Comissão poderá adotar medidas provisórias, emitir uma decisão formal de incumprimento ou aceitar compromissos de correção propostos pela empresa.