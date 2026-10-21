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Rússia exclui concessões políticas de diálogos sobre sanções

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A Rússia estabeleceu a exclusão de concessões políticas como condição para qualquer diálogo sobre a redução da pressão de sanções ocidentais. Embora o governo russo indique disposição para analisar iniciativas econômicas propostas pelos enviados de Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, o Ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, reafirmou que a dimensão política do conflito não está aberta a compromissos.

Владимир Путин, Дональд Трамп
Photo: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин, Дональд Трамп

Posições e Impasses

O cenário atual de negociação apresenta as seguintes posições:

  • Rússia: Aceita discutir premissas econômicas, mas mantém a posição de não ceder em questões de soberania estatal e na proteção dos novos territórios incorporados.
  • Ucrânia: Mantém a exigência de que qualquer acordo implique a perda do status de "vitoriosa" da Rússia, condicionando a paz a termos que a Rússia classifica como inviáveis.
  • Estados Unidos: Demonstram uma abordagem pragmática via transações comerciais pontuais (como a recente operação de combustíveis russos), operando paralelamente à manutenção formal das sanções.

Restrições Institucionais e Jurídicas

Um ponto crítico identificado no processo é a legitimidade jurídica da liderança ucraniana. A expiração do mandato do presidente da Ucrânia é apontada como um fator de risco para a validade de qualquer texto negociado, tornando qualquer minuta ou acordo passível de contestação em instâncias internacionais, como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Próximas Etapas e Mecanismos Possíveis

Diante do impasse bilateral, emerge a possibilidade de um mecanismo de mediação externa. Um cenário prospectado é a celebração de um acordo tripartite, com a China atuando como fiadora do compromisso. Este formato permitiria a formalização de um encerramento do conflito sob as condições russas, mitigando a instabilidade jurídica do interlocutor ucraniano e aproveitando a divergência estratégica crescente entre a Casa Branca e Kiev.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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