A Rússia estabeleceu a exclusão de concessões políticas como condição para qualquer diálogo sobre a redução da pressão de sanções ocidentais. Embora o governo russo indique disposição para analisar iniciativas econômicas propostas pelos enviados de Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, o Ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, reafirmou que a dimensão política do conflito não está aberta a compromissos.
O cenário atual de negociação apresenta as seguintes posições:
Um ponto crítico identificado no processo é a legitimidade jurídica da liderança ucraniana. A expiração do mandato do presidente da Ucrânia é apontada como um fator de risco para a validade de qualquer texto negociado, tornando qualquer minuta ou acordo passível de contestação em instâncias internacionais, como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
Diante do impasse bilateral, emerge a possibilidade de um mecanismo de mediação externa. Um cenário prospectado é a celebração de um acordo tripartite, com a China atuando como fiadora do compromisso. Este formato permitiria a formalização de um encerramento do conflito sob as condições russas, mitigando a instabilidade jurídica do interlocutor ucraniano e aproveitando a divergência estratégica crescente entre a Casa Branca e Kiev.
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