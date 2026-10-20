Colômbia planeja renovação de 80 mil hectares de café para elevar competitividade

O governo da Colômbia planeja a renovação de mais de 80 mil hectares de plantações de café para reduzir a vulnerabilidade do produto nacional diante da concorrência estabelecida por acordos de livre comércio. O plano, detalhado pelo ministro da Agricultura, Indalecio Dangond-Baquero, durante a Cafés de Colombia Expo 2026, foca na alteração da capacidade produtiva para evitar a perda de fatias de mercado global.

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Mecanização e redução de custos operacionais

A viabilidade do setor agora depende da transição para a mecanização agrícola, medida adotada para diminuir custos operacionais e elevar a rentabilidade do trabalho. Para tornar essa mudança operacional, o governo utiliza o Finagro, instituição financeira estatal, para oferecer linhas de crédito com juros reduzidos e prazos de amortização estendidos, vinculando o financiamento à modernização técnica das propriedades.

A substituição de plantios antigos por novas variedades em 80 mil hectares visa não apenas o volume, mas a alteração da competitividade do grão. O objetivo é deslocar a dependência da exportação de matéria-prima bruta para a capacidade de processamento industrial dentro do território colombiano.

Busca por infraestrutura de processamento

Para alterar a cadeia de valor, o governo colombiano busca atrair capital estrangeiro para a instalação de plantas de processamento locais. O ministro da Agricultura confirmou negociações em Roma com as empresas Lavazza e Illy, visando transformar a capacidade de entrega: o objetivo é que a torrefação e a embalagem ocorram na Colômbia, retendo a agregação de valor que hoje pertence a empresas estrangeiras.

Mudança no acesso ao mercado e demanda

A estrutura de escoamento do produto também passa por ajustes para atender a novas demandas de consumo. Dados da Corferias, centro de exposições de Bogotá, indicam que o mercado está migrando de produtos de massa para cafés especiais, exigindo rastreabilidade de origem e perfis de sabor específicos.

Essa mudança na demanda reflete-se na implementação de leilões especializados, como a iniciativa "Colômbia — terra da diversidade", que permite que o preço do grão seja determinado por características qualitativas concretas, reduzindo a dependência exclusiva das cotações de bolsas de mercadorias.