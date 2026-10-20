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Filipinas lançam plano de contingência contra seca do El Niño

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Para enfrentar o período de seca severa causado pelo fenômeno El Niño, agricultores e pescadores das Filipinas terão acesso a sementes de arroz resistentes à seca e insumos agrícolas, como parte de um plano de contingência de 61,99 bilhões de pesos coordenado pelo Ministério da Agricultura.

Фермер в высохшем пшеничном поле
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Фермер в высохшем пшеничном поле

Distribuição de recursos e gargalos operacionais

O acesso aos benefícios depende de listas de prioridades que o governo está montando para identificar as comunidades mais vulneráveis. Até o momento, 6,2 bilhões de pesos foram liberados através do programa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (Uplift). No entanto, a implementação plena do plano enfrenta um déficit de 371 milhões de pesos, o que trava ações imediatas como a semeadura de nuvens para provocar chuvas e o combate à cochonilha (RSSI), praga que afeta as plantações de cana-de-açúcar.

Intervenções técnicas e importação

O governo avalia a viabilidade técnica de importar sementes de arroz resistentes à seca da Índia para distribuí-las aos produtores locais. Paralelamente, o presidente Ferdinand R. Marcos Jr. exigiu um relatório detalhado sobre as operações de semeadura de nuvens, especificando quais áreas serão cobertas e como o orçamento será alocado para cada operação.

Controle de preços e renda

Para evitar que a escassez de produtos agrícolas resulte em inflação artificial, o Ministério da Agricultura intensificou o monitoramento dos preços de produtos do campo e do mar, visando coibir a especulação. Além do suporte técnico, a assistência financeira para a manutenção da renda da população rural está sendo coordenada entre o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério do Trabalho.

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