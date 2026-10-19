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Bolívia e Chile reestruturam corredor ferroviário para ampliar escoamento de minérios

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Bolívia e Chile iniciaram a reestruturação do corredor ferroviário que conecta as cidades de Oruro e Uyuni aos portos chilenos de Antofagasta e Mejillones. O objetivo central é ampliar a capacidade de escoamento de minérios, elevando o volume de transporte atual de 800 mil toneladas anuais para 2,2 milhões de toneladas.

Старый железнодорожный тоннель
Photo: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старый железнодорожный тоннель

Integração técnica e redução de custos logísticos

O principal gargalo do fluxo atual reside na falta de interoperabilidade entre as redes ferroviárias. Atualmente, os trens bolivianos são interrompidos na fronteira, o que exige manobras de transbordo ou paradas técnicas que encarecem a operação. Para eliminar esse custo, o Ministério de Obras Públicas da Bolívia, sob a gestão de Mauricio Zamora, propõe a permissão para que composições bolivianas trafeguem diretamente sobre os trilhos chilenos até os terminais portuários.

Além da infraestrutura física, a medida foca na simplificação administrativa no posto fronteiriço de Avaroa-Ollague. A implementação de procedimentos alfandegários unificados visa reduzir o tempo de liberação de cargas, transformando a fronteira em um ponto de passagem fluida em vez de um ponto de retenção, o que impacta diretamente a competitividade dos exportadores bolivianos no mercado global.

Capacidade portuária e escoamento de minerais

A viabilidade do aumento de carga depende da modernização dos terminais de destino. O porto de Mejillones está sendo posicionado como um hub multimodal para absorver o fluxo adicional. Para que a meta de 2,2 milhões de toneladas seja atingida, o investimento concentra-se em três pilares físicos: a ampliação de pátios ferroviários, a instalação de guindastes de alta capacidade e a expansão de áreas de armazenamento.

De acordo com o analista econômico Valery Kozlov, a criação dessa cadeia transportadora contínua, desde os centros de extração na Bolívia até as vias marítimas internacionais, altera a acessibilidade física à capacidade portuária, reduzindo a dependência de transbordos manuais e otimizando o tempo de entrega do minério aos compradores finais.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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