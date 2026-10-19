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Itália e Espanha prorrogam controle fronteiriço e suspendem normas de Schengen

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Itália e Espanha prorrogaram a suspensão mútua das normas do Acordo de Schengen em sua fronteira comum, mantendo o controle migratório rigoroso. A medida, inicialmente adotada por Roma em 31 de julho, foi estendida por mais uma semana; em resposta, Madri aplicou a mesma restrição contra a Itália até o dia 22 de outubro.

шенгенская зона
Photo: Wikimedia Commons by Zinneke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Posições e Impasse

A posição de Roma fundamenta-se na segurança interna. O governo italiano justifica a manutenção do controle fronteiriço devido ao fluxo de migrantes decorrente da crise em Ceuta, alegando que a presença de milhares de imigrantes ilegais aumenta o risco de infiltração de elementos terroristas.

A resposta de Madri é de recusa e crítica. O governo espanhol classifica as medidas italianas como injustas e discriminatórias contra cidadãos espanhóis, afirmando que a ação contraria os interesses coletivos da União Europeia.

Próxima Etapa

O impasse técnico e político será levado a uma reunião entre os ministros do Interior de ambos os países na próxima semana. O objetivo declarado é a busca de um compromisso para a anulação do controle fronteiriço.

Este encontro é o resultado de uma conversa prévia entre a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ocorrida durante a cúpula do Conselho Europeu. Embora a agenda inclua a discussão de outras formas de cooperação bilateral, não há, até o momento, um prazo definido para a restauração plena da livre circulação entre os dois países.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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