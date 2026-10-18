Venezuela: remessas financeiras de migrantes cobrem apenas parcela do custo de vida mensal

O fluxo de remessas financeiras enviadas por migrantes para a Venezuela tornou-se um canal crítico de subsistência, mas a disparidade entre o valor nominal enviado e o custo real de vida no país evidencia a erosão do poder de compra local. Um debate recente nas redes sociais, centrado no envio mensal de 500 dólares por um familiar nos Estados Unidos, revelou que a percepção de "renda alta" varia drasticamente dependendo de quem analisa o fluxo: quem observa de fora vê um privilégio, enquanto quem reside no país vê um orçamento insuficiente para a cesta básica.

Photo: Wikimedia Commons by Jewbask, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт, Венесуэла

O canal de transmissão: renda nominal vs. custo de vida

O mecanismo que define a qualidade de vida na Venezuela hoje não é o salário formal, mas a capacidade de acessar moeda estrangeira. O salário mínimo oficial, fixado em 130 bolívares (menos de 1 dólar), tornou-se irrelevante para o consumo. Mesmo o "rendimento mínimo integral", que soma bônus governamentais, raramente ultrapassa 240 dólares e não serve de base para cálculos de benefícios sociais ou gratificações anuais.

No setor privado, a dolarização de fato é a ferramenta utilizada para evitar a fuga de talentos, com salários para pessoal operacional e administrativo variando entre 150 e 300 dólares. Nesse cenário, as remessas de 500 dólares funcionam como um complemento essencial, mas que não garante estabilidade financeira diante da inflação de preços de bens e serviços.

O impacto nos custos de insumos básicos e infraestrutura

A insuficiência do fluxo financeiro torna-se evidente ao analisar a cesta alimentar. De acordo com dados de agosto de 2026 da Federação de Professores Venezuelanos, o custo básico de alimentação para uma família de cinco pessoas é de 755,36 dólares. Esse valor supera a remessa de 500 dólares mencionada, deixando a família em déficit antes mesmo de contabilizar moradia, transporte, saúde e vestuário.

A degradação dos serviços públicos converte a falta de infraestrutura em custos diretos de caixa:

Água: A ausência de abastecimento regular obriga famílias a pagar entre 50 e 70 dólares por caminhões-pipa (3.000 a 5.000 litros) ou comprar água engarrafada a 1 dólar a unidade.

A ausência de abastecimento regular obriga famílias a pagar entre 50 e 70 dólares por caminhões-pipa (3.000 a 5.000 litros) ou comprar água engarrafada a 1 dólar a unidade. Conectividade: O acesso à internet depende de provedores privados, com tarifas iniciais a partir de 50 dólares mensais.

O acesso à internet depende de provedores privados, com tarifas iniciais a partir de 50 dólares mensais. Saúde e Educação: A ineficiência do sistema público força a migração para serviços privados pagos.

O custo do recurso: a perspectiva do remetente

Para as famílias que dependem desse fluxo — estimadas em 30% dos domicílios venezuelanos segundo a plataforma R4V -, o dinheiro não é um excedente, mas o resultado de alta carga horária de trabalho nos Estados Unidos. Enquanto o salário mínimo federal americano é de 7,25 dólares por hora, em estados como Califórnia ou Washington, as taxas variam entre 16 e 18 dólares.

Para viabilizar o envio de 500 dólares, muitos migrantes operam em jornadas de 55 a 60 horas semanais, incluindo horas extras e gorjetas, para compensar os próprios custos de vida elevados nos EUA (aluguel, seguro e alimentação). O resultado é um mecanismo de transferência onde o esforço laboral intenso no exterior é parcialmente anulado pela inflação e pelo colapso dos serviços públicos no destino, transformando a remessa em um recurso de sobrevivência imediata, e não de acumulação de capital ou melhoria estrutural.