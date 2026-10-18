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Bolívia planeja reativação ferroviária para conectar La Paz ao Porto de Arica

Mundo

O governo da Bolívia, em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), desenhou um plano de reforma logística centrado na reativação da linha ferroviária Arica — La Paz. O objetivo central é alterar o fluxo de exportação e importação do país, transferindo a carga do modal rodoviário para o ferroviário para conectar a capital boliviana diretamente ao porto chileno no Oceano Pacífico.

Железнодорожный поезд в горах
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожный поезд в горах

Redução de gargalos e custos de transporte

Atualmente, a Bolívia concentra mais de 80% de seu comércio exterior nos portos de Arica e Antofagasta, no Chile. O canal de transporte predominante é o rodoviário, com um fluxo diário de aproximadamente 300 caminhões. Essa concentração gera congestionamentos nas fronteiras e instabilidade nos prazos de entrega, elevando os custos operacionais para as empresas.

A reativação do trecho ferroviário visa diversificar a opção de transporte, permitindo que o volume de carga anual suba de 2,7 milhões para 3,1 milhões de toneladas. Ao oferecer uma alternativa ao asfalto, o governo busca reduzir a exposição dos exportadores a gargalos rodoviários e diminuir os custos logísticos, visando aumentar a competitividade dos produtos nacionais no mercado global.

Deslocamento de operações alfandegárias

A estratégia de infraestrutura inclui a criação de um terminal intermodal em El Alto. O objetivo técnico deste hub é deslocar a execução de operações logísticas e trâmites aduaneiros para dentro do território boliviano.

A sincronização dos serviços alfandegários em El Alto visa eliminar a retenção de cargas em postos fronteiriços, permitindo que a mercadoria siga para o porto com a documentação já processada. Esse ajuste no mecanismo de desembaraço customsário é apresentado como a ferramenta principal para dar agilidade ao fluxo de mercadorias.

Estruturação da rede de conectividade

A medida integra a estratégia de "hiperconectividade" do presidente Rodrigo Paz, que prevê a divisão da malha ferroviária em quatro segmentos operacionais:

  • Corredor Arica — La Paz (acesso ao Pacífico);
  • Linha El Alto — Viacha — Huaquino;
  • Segmento Montero — Bulo Bulo;
  • Interconexão entre as redes ferroviárias do leste e do oeste do país.

A integração das redes leste e oeste é o ponto crítico para conectar as zonas de produção interna aos corredores de exportação internacionais. De acordo com a análise do economista regional Valeriy Kozlov, a mudança na estrutura de custos e a transferência da liberação alfandegária para El Alto atuam como instrumentos concretos de suporte aos produtores locais diante da concorrência externa.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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