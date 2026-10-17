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Marrocos lança sistema para erradicar trabalho infantil com apoio financeiro imediato

Mundo

Para que uma criança retirada do mercado de trabalho no Marrocos não retorne a ele por necessidade financeira dos pais, o governo implementou a a partir de agora a ajuda econômica à família desde o primeiro dia da interrupção da atividade laboral. Esta é a base da nova Sistema Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (DNETE), que visa transformar a retirada da criança do trabalho em um retorno efetivo à escola e à vida social.

Сцена жизни в лагере беженцев с ребенком и женщинами
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Сцена жизни в лагере беженцев с ребенком и женщинами

O caminho do atendimento

O processo deixa de ser uma ação isolada de resgate para se tornar um acompanhamento contínuo. O fluxo operacional agora segue a cadeia: identificação da criança no ambiente de trabalho $rightarrow$ intervenção via Células de Combate ao Trabalho Infantil (CLTE) $rightarrow$ suporte financeiro imediato aos responsáveis $rightarrow$ reintegração escolar.

As CLTEs, que atuam a nível provincial, servem como a porta de entrada prática do sistema. Elas estão subordinadas ao Ministério da Inclusão Econômica, Pequenas Empresas, Emprego e Competências, coordenando a ação de 17 estruturas diferentes, incluindo o Ministério da Educação Nacional, a Agência Nacional de Apoio Social, a UNICEF e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Acesso e realidade demográfica

O sistema foca em um grupo específico de cerca de 103 mil crianças entre 7 e 17 anos que ainda trabalham no país, segundo dados do Comissariado Nacional de Planejamento (HCP) para 2025. O acesso ao serviço terá prioridades geográficas distintas, já que a incidência do trabalho infantil é significativamente maior nas zonas rurais (2,4%) do que nos centros urbanos (0,5%).

Implementação e monitoramento

A aplicação da DNETE não será imediata em todo o território. O sistema funcionará em três etapas:

  • Projeto-piloto: Implementação inicial em áreas selecionadas para testar o mecanismo de apoio financeiro e escolar.
  • Ajuste: Correção de falhas operacionais com base nos dados colhidos no piloto.
  • Escalonamento: Expansão do serviço para todo o país.

Além do suporte financeiro, a operação prática inclui a fiscalização de empregadores, campanhas de informação à população e a implementação de sistemas de alerta precoce digitais, baseados em projetos desenvolvidos por jovens parlamentares para identificar precocemente a exploração infantil.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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