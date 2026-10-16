Mulheres do Senegal ganham acesso formal à posse de terras e recursos minerais

Mulheres da vila de Ulampane, no departamento de Bignona, ao sul do Senegal, agora têm um caminho formal para acessar a posse de terras e a exploração de recursos naturais através do projeto "Voz Renovada e Liderança das Mulheres do Senegal" (VLFR-SEN). A iniciativa, coordenada pelo Comitê Regional de Solidariedade Feminina pela Paz na Casamance (USOFORAL) com apoio da Oxfam e do Global Affairs Canada, visa transformar a elegibilidade legal em operação prática no campo.

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Do direito à exploração de recursos

O foco central do programa é a implementação do Pacto de Parceria para uma Transição Energética Justa (JETP). Na prática, isso significa que as mulheres devem ter acesso a 30% dos recursos provenientes da extração de minérios. Para que esse percentual não fique apenas no papel, o projeto prevê a capacitação técnica para que as beneficiárias possam operar os fatores de produção, adquirir insumos e gerir a exploração de recursos florestais e minerários em igualdade com os homens.

Mecanismo de financiamento e autonomia

Para viabilizar a abertura de pequenos negócios e projetos produtivos, o sistema introduz o chamado "crédito rotativo". Esse mecanismo funciona como um fundo comunitário de autofinanciamento, permitindo que as mulheres obtenham capital para investir em suas atividades sem depender de empréstimos externos ou intermediários financeiros tradicionais.

A implementação, que terá duração de cinco anos, abrange a Baixa Casamance e a região de Sédou. O início das atividades em Ulampane contou com a validação administrativa do prefeito da comunidade e do subprefeito do distrito de Sindian, marcando a entrada do projeto na estrutura de governança local.