Ameaça real à coesão da União Europeia: Disputa por orçamento revelou rachaduras entre os membros

A Suécia rejeitou a proposta de orçamento da União Europeia para o período 2028-2034, apresentada pela presidência irlandesa, alegando que o plano impõe um aumento de 60% na contribuição nacional. O governo de Ulf Kristersson classificou o valor como "linha vermelha" e exige cortes substanciais no montante total, que já havia sido reduzido pela Irlanda em cerca de 140 a 160 bilhões de euros em relação às pretensões iniciais da Comissão Europeia.
Estocolmo coordena sua posição com um grupo informal de seis países doadores (Alemanha, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Áustria e Suécia), que contribuem mais ao orçamento do que recebem em retornos. A proposta deste bloco para viabilizar o orçamento baseia-se nos seguintes pontos:
Em resposta, sete países da Europa Central e Oriental, incluindo Polônia e Eslováquia, assinaram uma declaração em Bratislava recusando a redução do Fundo de Coesão e da PAC, argumentando que novos desafios geopolíticos não podem ser financiados através do corte de verbas estruturais tradicionais.
Para evitar o veto total — dado que o orçamento exige aprovação unânime dos 27 Estados-membros -, a Irlanda propôs um compromisso que removeu as dotações agrícolas e os fundos de coesão dos cortes, reduzindo, em vez disso, programas de ciência, digitalização e cultura. Esta resposta foi rejeitada pela Suécia e Alemanha, que exigem cortes lineares em todas as áreas, incluindo a assistência às regiões pobres.
A negociação agora depende da redação de um novo projeto que distribua os cortes de forma proporcional entre todos os membros. Caso não haja acordo até o fim de 2027, o mecanismo previsto é a prorrogação do orçamento de 2027 para 2028, com a liberação de verbas em parcelas mensais (1/12 do volume anual anterior).
Este cenário de impasse prolongado impõe duas restrições concretas:
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