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Bolívia busca US$ 17,61 milhões para industrializar produtos florestais na Amazônia

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O governo da Bolívia busca a captação de US$ 17,61 milhões para alterar a base produtiva da região amazônica, deslocando o eixo econômico da extração mineral para o processamento de produtos florestais não madeireiros. O plano, apresentado no fórum de investimentos da FAO em Roma, foca na estruturação de cadeias de valor para a castanha-do-brasil, açaí e cupuaçu, visando transformar a coleta espontânea em uma atividade industrial organizada.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Canais de investimento e infraestrutura produtiva

O aporte financeiro solicitado será direcionado ao escalonamento da capacidade de processamento e à diversificação do portfólio de produtos destinados à exportação. O objetivo técnico é a criação de fluxos de produção com "desmatamento zero", mecanismo que permite ao país acessar nichos de mercado premium, onde o valor agregado é determinado pela certificação de origem sustentável e baixa emissão de carbono.

A implementação do projeto prevê a formalização de 6.810 postos de trabalho. Segundo Oscar Mario Justiniano, ministro de Produção Sustentável, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a transição do extrativismo informal para o modelo de negócios estruturado visa elevar a renda per capita das comunidades locais por meio da industrialização dos insumos na própria região.

Coordenação regional e redução de custos

Para viabilizar a competitividade global, a Bolívia integra a iniciativa à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), junto a outras quatro nações. Essa cooperação atua como um canal para a padronização de critérios de qualidade e a redução de custos logísticos, facilitando a inserção dos produtos em redes de distribuição internacionais.

Fontes de financiamento e acesso ao mercado

A engenharia financeira do projeto combina recursos de diferentes canais. Além da FAO, o governo de La Paz articula crédito e subsídios com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e a integração ao programa "Florestas Sustentáveis", financiado pela Suécia e pela União Europeia. Essa composição de capital visa reduzir a dependência do tesouro nacional para a expansão do setor agroindustrial.

O acesso ao mercado consumidor final está condicionado a estratégias de marketing institucional, como a proposta de criação do Ano Internacional das Nozes Amazônicas. O mecanismo busca inserir os produtos bolivianos em redes de varejo globais através de programas de responsabilidade social, convertendo a preservação da biodiversidade em um diferencial competitivo de preço e acesso.

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