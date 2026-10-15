Grupo de deputados solicita interrupção da expansão de IA no tráfego aéreo de Washington

Um grupo de congressistas democratas formalizou a exigência para que a Administração Federal de Aviação (FAA) e o Departamento de Transportes dos Estados Unidos interrompam a expansão do sistema de inteligência artificial SMART no controle de tráfego aéreo. A pressão legislativa baseia-se na ausência de relatórios públicos de segurança e de dados sobre o treinamento do pessoal, embora não tenham sido registrados falhas operacionais desde o início da implementação do sistema em três aeroportos da região de Washington, em 21 de setembro de 2026.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Авиатехник и инженер проверяют электронику в отсеке самолета

Mecanismo de Operação e Controle

O sistema SMART, desenvolvido pela empresa Air Space Intelligence sob um contrato de 12 anos avaliado em 875 milhões de dólares, atua como uma ferramenta de suporte. A tecnologia agrega dados de cronogramas, meteorologia e capacidade aeroportuária para prever congestionamentos e conflitos no espaço aéreo.

O controle final das decisões permanece sob a competência humana. O sistema opera a partir de um centro de comando da FAA em Warrenton, Virgínia, enviando recomendações às equipes de controladores. O Ministro dos Transportes, Sean Duffy, confirmou que a ferramenta não substitui os despachantes nem controla aeronaves diretamente, funcionando apenas como apoio em situações complexas.

Instrumentos de Pressão Legislativa

A tentativa de bloquear a expansão da ferramenta manifestou-se através de dois canais institucionais. Primeiro, por meio de uma carta enviada ao Ministro Sean Duffy e ao chefe da FAA, Brian Bedford, assinada pelos deputados April McClain Delaney, Don Beyer, Alexandria Ocasio-Cortez e pelo senador Chris Van Hollen, questionando a falta de transparência nos testes de segurança.

Segundo, 23 parlamentas democratas acionaram o Escritório de Responsabilidade do Governo (GAO) para exigir uma auditoria técnica. O objetivo é verificar se o software interfere nas decisões de controladores experientes ou se gera informações incorretas.

O prazo estabelecido pelos legisladores para a resposta dos órgãos governamentais é 19 de outubro de 2026. Até o momento, a operação do sistema SMART não foi suspensa e a solicitação de auditoria aguarda processamento.