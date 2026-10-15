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Crise energética no Equador paralisa 9.080 consumidores industriais

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O sistema elétrico do Equador impôs a interrupção do fornecimento de energia para 9.080 consumidores industriais, revelando a incapacidade da rede de sustentar a demanda básica do setor produtivo. O regime de cortes controlados, planejado originalmente para ocorrer entre 14 e 20 de outubro, afetou diretamente 180 empresas de alta tensão (AV1) e cerca de 8.900 unidades de média tensão, forçando a paralisação de linhas de produção.

Рабочий загружает контейнер в автономный транспортный робот Canon на заводе
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Рабочий загружает контейнер в автономный транспортный робот Canon на заводе

Embora a Secretaria de Gestão Pública tenha antecipado a normalização para os consumidores de alta tensão em 15 de outubro e para os de média tensão em 16 de outubro, a instabilidade operacional do sistema elétrico gerou um gargalo imediato na capacidade de processamento industrial do país. A redução do tempo de corte não elimina o impacto físico causado pela interrupção de ciclos produtivos que exigem fluxo contínuo de energia.

Gargalos na cadeia de alimentos e bebidas

A fragilidade da rede elétrica impacta a capacidade operacional da indústria de alimentos e bebidas, setor que representa 80% do faturamento da área no Equador e sustenta 85 mil empregos diretos. O gargalo energético interrompe processos físicos críticos, como a manutenção de cadeias de frio, pasteurização e esterilização. Diferente de outros setores, a interrupção nestas linhas não resulta apenas em tempo de inatividade, mas na perda real de matéria-prima e produtos acabados devido a alterações físico-químicas que inviabilizam o consumo.

A incapacidade de garantir a estabilidade da rede transforma a falha elétrica em perda material tangível. Além do risco de danos ao maquinário industrial nos processos de desligamento e religamento abruptos, a instabilidade compromete a logística entre a produção agrícola e a distribuição final, evidenciando que a infraestrutura energética atual é o principal limitador da resiliência produtiva do setor industrial equatoriano.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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