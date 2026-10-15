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OCC confirma a prática de debanking por motivações ideológicas nos EUA

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O Office do Controlador da Moeda dos Estados Unidos (OCC), órgão do Departamento do Tesouro responsável pela supervisão de bancos nacionais, confirmou a prática de "debanking" — a recusa de instituições financeiras em prestar serviços a clientes com base em motivações políticas, religiosas ou setoriais. A constatação é resultado de um relatório elaborado para cumprir a ordem executiva de 2025 do presidente Donald Trump, que obriga os reguladores bancários federais a analisar queixas de negação de serviços financeiros por convicções ideológicas.

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Photo: Правительство Московской области by Фотобанк Московской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Mecanismo de fiscalização e evidências

Para fundamentar o relatório, o OCC auditou 100 mil reclamações e centenas de decisões bancárias tomadas entre 2020 e setembro de 2025. O regulador identificou que nove dos maiores bancos nacionais sob sua supervisão aplicaram políticas internas que condicionavam o atendimento à afiliação política, visão religiosa ou atividade econômica do cliente. O controlador da moeda, Jonathan V. Gold, definiu o acesso aos serviços financeiros como uma obrigação jurídica, e não apenas uma diretriz.

Casos de bloqueio institucional

O relatório detalha ações concretas de exclusão financeira. O serviço de pagamentos WePay, adquirido pelo JPMorgan Chase em 2017, encerrou contas de comerciantes que vendiam produtos com a simbologia "MAGA" ou relacionados a Donald Trump. Em resposta, o JPMorgan Chase afirmou que as práticas do WePay divergiam dos padrões do grupo contra a discriminação política e religiosa, informando que as irregularidades foram corrigidas e que a unidade WePay deixou de existir na estrutura do banco.

O OCC também identificou restrições de acesso para setores específicos da economia. Empresas de exploração de petróleo e gás, mineração de carvão e fabricantes de armas de fogo sofreram recusas de atendimento em diversas instituições. Citibank e Wells Fargo declinaram comentar os casos específicos, remetendo a posição ao Bank Policy Institute.

Critérios de risco e conformidade

O Bank Policy Institute, representante da indústria bancária, defendeu a necessidade de padrões consistentes que permitam o atendimento de clientes legais, mas enfatizou a priorização de riscos financeiros materiais sobre riscos reputacionais, alinhando-se ao foco de supervisão da atual administração.

Embora a maioria das queixas tenha partido de organizações conservadoras e do setor de criptomoedas, o OCC registrou que a recusa de serviços também atingiu organizações de espectro democrata. O órgão diferencia a negação de serviço por critérios discriminatórios (proibidos) de encerramentos baseados em motivos legais, como detecção de fraudes ou inadimplência.

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Author`s name Petr Ermilin
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