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Pacientes no Chile trocam médicos por chats: o que isso muda na confiança médica

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Para mais de 30% dos adultos no Chile, a primeira resposta para um sintoma médico não vem de um consultório, mas de um chat de inteligência artificial. O uso de modelos generativos para resolver questões de saúde tornou-se a via de escape para quem enfrenta a barreira física e burocrática de clínicas distantes, orçamentos limitados e filas de espera no sistema de saúde.

Пациент с телефоном в больнице
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пациент с телефоном в больнице

O fenômeno foi registrado no estudo "WIP Chile 5.0: Google versus Doctor", coordenado por Sergio Godoy, da Universidade Católica do Chile (UC). A pesquisa, que ouviu 744 adultos em zonas urbanas, mostra que mais da metade da população já utilizou essas tecnologias. O movimento indica que a IA não está substituindo o médico por preferência tecnológica, mas servindo como ferramenta para contornar as falhas de acesso ao serviço presencial.

A distância entre a confiança e a prática

Embora a IA seja a porta de entrada, a confiança no diagnóstico final permanece com o profissional. Cerca de 80% dos entrevistados afirmam que a internet sozinha não é suficiente para tomar decisões sobre a saúde, e 65% rejeitam a ideia de que buscas digitais resolvam problemas mais rápido do que uma consulta. No entanto, existe um grupo de 13% que admite sentir-se mais confortável interagindo com a rede do que com um médico.

Essa preferência ocorre porque o algoritmo não impõe as mesmas fricções que o sistema de saúde: não há agendamento, não há espera em salas de recepção e a interface é percebida como "mais amigável" e menos crítica do que o atendimento institucional.

O impacto no consultório e o risco do ciclo patológico

Na prática clínica, essa mediação algorítmica altera a dinâmica da consulta. Um estudo complementar realizado pelo médico Miguel Ángel Carrasco, com 350 pacientes em Valdivia, revelou que 7 em cada 10 pessoas chegam ao consultório com um pré-diagnóstico formulado via redes sociais, buscadores ou IA.

O problema surge quando a confiança no algoritmo supera a confiança no profissional. Cerca de 20% dos pacientes apresentam um nível alto de influência digital, o que pode levar ao chamado "ciclo patológico da informação". Esse comportamento se manifesta em ações concretas que prejudicam o tratamento:

  • Troca constante de médicos diante de um mesmo diagnóstico;
  • Abandono ou alteração de prescrições médicas com base em respostas da IA;
  • Adiamendo de cuidados essenciais devido a falsas conclusões obtidas em chats.

Diferente de uma busca comum no Google, a IA generativa simula um diálogo convincente. Para o sistema de saúde chileno, isso significa que a ferramenta digital deixou de ser um complemento para se tornar um ponto de tensão, onde a ilusão de uma conversa segura mascara a falta de expertise médica e coloca em risco a continuidade dos tratamentos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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