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Marrocos expropria terras agrícolas de cidadãos franceses e argelinos

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O governo de Marrocos publicou no Diário Oficial do Reino três decisões administrativas que determinam a expropriação de terras agrícolas pertencentes a cidadãos da França e da Argélia. A transferência da propriedade para o Estado torna-se efetiva a partir da data de publicação desses atos no veículo oficial.

Саидия, Марокко
Photo: commons.wikimedia.org by Brahim FARAJI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Саидия, Марокко

As medidas abrangem propriedades em duas regiões distintas. Nas províncias de Sidi Kacem e Berkane, as decisões nº 708.26 e nº 709.26, ambas datadas de 2 de abril de 2026, incidem sobre áreas situadas em Jarf al-Malha e Ain al-Dafali. Entre os proprietários listados consta a cidadã francesa Zogra Bouzkaya.

No caso da região de Berkane, a decisão nº 1758.26, de 7 de agosto de 2026, estende a expropriação a imóveis localizados nos distritos de Ahfir, Aklim e Agbal. De acordo com a publicação Nichan, as listas de proprietários afetados incluem indivíduos com dupla nacionalidade, argelina e francesa.

Base legal e fundamentação

O ato administrativo fundamenta-se em um decreto real (dahir) de 1973. Este instrumento jurídico regulamenta a transferência para a propriedade estatal de terras agrícolas, ou aptas para cultivo, que pertençam a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras.

A aplicação deste decreto ocorre em um contexto de ruptura diplomática entre Marrocos e Argélia, que não mantêm relações oficiais desde agosto de 2021.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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