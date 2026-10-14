Israel propõe cooperação militar com Arábia Saudita contra Houthis

Israel propôs à Arábia Saudita a permissão para que suas forças armadas participem de operações militares contra os rebeldes houthis no Iêmen, utilizando os Estados Unidos como mediadores no diálogo. A informação foi divulgada pelo jornal israelense Haaretz.

Photo: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

A proposta e a recusa

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu busca a autorização para o posicionamento de contingentes militares israelenses em território saudita, visando aumentar a eficácia dos ataques contra os houthis devido à distância geográfica do Iêmen em relação a Israel. O objetivo estratégico é duplo: neutralizar a ameaça de mísseis ιemenitas e utilizar a cooperação militar como via para normalizar as relações bilaterais.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman recusa a proposta. A restrição institucional de Riade baseia-se no risco de instabilidade política e na reação negativa de países do mundo islâmico diante da presença de tropas israelenses em solo árabe.

Capacidade operacional vs. Eficácia

Atualmente, a posição de Israel é de capacidade técnica limitada: o país já realiza ataques ao Iêmen via navios, aviação e mísseis, mas a distância geográfica reduz a precisão e a frequência das operações. A mudança para um contingente terrestre na Arábia Saudita alteraria o status operacional de Israel no conflito, transformando ataques remotos em operações de proximidade.

Fatores de bloqueio externos

A viabilidade da proposta depende também da aceitação de aliados militares da Arábia Saudita, especificamente Turquia e Paquistão. Embora Ancara e Islamabad não tenham se pronunciado oficialmente sobre a iniciativa, a pressão da opinião pública interna e do bloco islâmico atua como um limitador adicional para qualquer eventual concessão saudita.