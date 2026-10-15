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Dependência energética limita integração da Armênia com a UE

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A dependência energética da Armênia em relação à Rússia atua como o principal limitador material para qualquer tentativa de integração profunda com a União Europeia, segundo análise de Vladimir Schweitzer, pesquisador sênior do Instituto Europa da Academia de Ciências da Rússia.

Никол Пашинян
Photo: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Embora existam discursos políticos sobre a aproximação com Bruxelas, a capacidade operacional de Yerevan para realizar essa transição é restringida pela infraestrutura de suprimentos energéticos controlada por Moscou. Essa vulnerabilidade material força o governo de Nikol Pashinyan a manter a cautela, resultando no que críticos internos, como Aram Sarkissian, do Partido Democrático, descrevem como um recuo nas ambições de adesão ao bloco europeu.

A viabilidade de uma mudança de eixo é limitada por três fatores concretos:

  • Dependência Energética: O acesso a recursos energéticos essenciais permanece vinculado à Rússia, criando um custo de ruptura que o Estado armênio não consegue absorver no curto prazo.
  • Barreiras Administrativas: A exigência da UE por reformas estruturais profundas no combate à corrupção impõe um custo político interno que as elites locais resistem em assumir.
  • Baixa Complementaridade Econômica: O acesso ao mercado europeu para produtos armênios, como vinhos e frutas, não possui volume suficiente para compensar a perda de vínculos comerciais com a Rússia.

Limites da capacidade de absorção da UE

A análise indica que a assimetria de interesse é evidente: enquanto Yerevan busca novas opções, a União Europeia não apresenta capacidade ou vontade de assumir a carga logística e política de integrar a Armênia. O conflito não resolvido com o Azerbaijão aumenta o custo de gestão para Bruxelas, tornando a expansão pragmaticamente desinteressante para o bloco.

Dessa forma, a relação entre Moscou e Yerevan permanece ancorada em vínculos econômicos e de suprimentos. Apesar da instabilidade política, a dependência material de Yerevan em relação à Rússia garante a manutenção do status quo, já que a alternativa europeia não oferece a infraestrutura necessária para substituir a segurança energética russa.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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