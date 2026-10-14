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Rosto incomum viraliza no mundo: nomeação de embaixadora dos EUA acumula milhões de visualizações

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Uma nomeação de rotina no Departamento de Estado dos EUA tornou-se inesperadamente uma sensação na internet. Uma foto da nova Embaixadora Itinerante para o Combate ao Tráfico Humano, Barbera Thornhill, acumulou mais de 10 milhões de visualizações. Além disso, não foi o seu futuro cargo que chamou a atenção dos utilizadores, mas sim a sua aparência invulgar.

Барбера Торнхилл, посол США по борьбе с торговлей людьми
Photo: социальные сети is licensed under public domain
Барбера Торнхилл, посол США по борьбе с торговлей людьми

No dia 13 de outubro, o Secretário de Estado Adjunto dos EUA, Riley Barnes, deu as boas-vindas oficiais a Thornhill no seu novo cargo, enfatizando a necessidade de combater o tráfico humano e proteger as vítimas.

Quem é Barbera Thornhill?

A nova Embaixadora não é diplomata de carreira nem polícia. Anteriormente, dirigia a empresa de design de interiores Impact Design, com sede em Los Angeles.

Thornhill é também conhecida pelo seu trabalho filantrópico. Ela trabalhou com organizações que ajudam crianças carenciadas e angariou fundos. Segundo o seu próprio relato, trabalhou na Índia com Madre Teresa na década de 1990.
Já em 2019, Donald Trump nomeou-a para o cargo de embaixadora dos EUA em Singapura, mas a nomeação nunca se chegou a concretizar.

Em maio de 2026, Trump nomeou Thornhill para dirigir o Gabinete de Tráfico Humano do Departamento de Estado. O Senado confirmou a sua nomeação a 7 de agosto por uma margem apertada de quatro votos — 51 contra 47.

Porque é que a internet está a discutir o seu rosto?

Após a publicação do retrato oficial, os utilizadores das redes sociais começaram a discutir ativamente a aparência da nova embaixadora. Surgiram piadas, memes e especulações sobre possíveis cirurgias plásticas.

No entanto, não existem informações fiáveis ​​sobre quaisquer procedimentos cirúrgicos. A aparência invulgar da fotografia, por si só, impede qualquer conclusão sobre a sua existência.

A trajetória política de Thornhill também alimenta o interesse na nomeação. Jornalistas americanos descobriram informações sobre as suas grandes doações ao Partido Republicano. Especificamente, o BuzzFeed noticiou que quase 99.000 dólares serão doados ao fundo de posse de Trump em dezembro de 2024.

O que fará a nova embaixadora?

Thornhill vai dirigir o gabinete que coordena a luta internacional contra o tráfico de pessoas, elabora relatórios anuais sobre a situação em vários países e interage com governos estrangeiros.

No entanto, a sua nomeação é acompanhada por questionamentos sobre o estado da própria agência: a administração Trump já tinha reduzido significativamente o seu pessoal. Os críticos apontaram ainda a falta de experiência relevante da nova chefe no combate ao crime internacional.

Portanto, por detrás da foto viral, esconde-se uma história mais séria. A diplomacia americana terá de determinar o quão bem uma empresária e filantropa de sucesso consegue gerir uma das áreas mais importantes da política internacional de direitos humanos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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