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Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara

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O governo da Argélia propôs a criação de uma taxa sobre a extração e utilização de areia no Saara, medida incluída no projeto de lei de finanças para 2027 (PLF 2027). O instrumento visa monetizar a retirada de insumos minerais que, atualmente, são utilizados em larga escala sem contrapartida financeira ao Tesouro Nacional.

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Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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Mecanismo de cobrança e aplicação

De acordo com o artigo 182 do projeto, a nova cobrança incidirá sobre a exploração de areias do Saara em todas as suas formas, incluindo areias de dunas e depósitos resultantes de tempestades de areia. O valor proposto é de 500 dinares argelinos por metro cúbico de material extraído.

O fluxo de pagamento será direcionado às caixas da inspeção de patrimônio estatal territorialmente competente. O governo prevê que as condições detalhadas de aplicação da norma possam ser ajustadas posteriormente por meio de um decreto interministerial emitido pelos ministérios do Interior e das Finanças.

Impacto nos setores de infraestrutura e construção

A medida atinge diretamente os custos de insumos para a indústria da construção, obras públicas, infraestrutura rodoviária e a construção de barragens. O governo justifica a taxação com base no volume de extração para fins econômicos, que hoje ocorre sem compensação financeira ao Estado.

A abrangência geográfica da medida foca em 17 províncias (vilaietes) do sul do país, onde estão registradas 250 frentes de extração, incluindo regiões como Adrar, Tamanrasset, Bechar e Illizi.

Projeção de receita e volume

O mecanismo de arrecadação baseia-se em um volume de extração anual estimado em 1,34 bilhão de metros cúbicos. Embora a escala da atividade seja massiva, o projeto de lei menciona uma expectativa de receita de 700 milhões de dinares por ano, visando converter a exploração de recursos naturais em incremento direto para o orçamento estatal.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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