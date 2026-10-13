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Singapura direciona pacientes respiratórios para clínicas para evitar colapso hospitalar

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Pacientes com sintomas respiratórios em Singapura agora devem priorizar as policlínicas e clínicas de prontidão da rede pública, reservando as unidades de emergência dos hospitais apenas para casos críticos. A medida visa desafogar o sistema de saúde após a detecção do maior índice de gripe dos últimos 32 meses: entre 27 de setembro e 3 de outubro, 44% dos testes de swabs respiratórios resultaram positivos para o vírus, mais que o dobro do registrado em agosto.

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Fluxo de atendimento e resposta hospitalar

Para lidar com a alta demanda, o Ministério da Saúde (MOH) ativou protocolos de resposta à fumaça, que são disparados conforme a deterioração da qualidade do ar. Na prática, isso altera a operação de unidades como o Hospital Geral de Singapura (SGH), que implementou as seguintes ações para evitar a superlotação de leitos:

  • Redistribuição dinâmica de equipes médicas para as áreas de maior fluxo;
  • Fechamento de janelas e portas em enfermarias sem ar-condicionado e uso de purificadores de ar para proteger pacientes internados;
  • Envio de medicamentos domiciliares para reduzir a necessidade de deslocamento do paciente ao hospital.

O impacto da poluição no sistema respiratório

Embora não existam evidências clínicas de que a fumaça torne a gripe mais grave em termos de evolução da doença, a poluição do ar atua como um gatilho que aumenta a pressão sobre as emergências. Partículas PM2.5, presentes na fumaça, penetram profundamente nos pulmões, causando inflamações sistêmicas.

Dados de estudos conduzidos pela Duke-NUS e pelo SGH entre 2016 e 2022 mostram que a cada aumento de 10 pontos no nível de PM2.5, as idas ao pronto-socorro por asma e doenças pulmonares crônicas crescem cerca de 3%. Esse pico de procura geralmente ocorre com um atraso de dois dias após o ápice da poluição.

Condições de acesso e recomendações por grupo

O sistema de saúde identifica idosos, crianças, gestantes e pessoas com cardiopatias ou doenças pulmonares como os grupos que exigem monitoramento intensificado. Para esses usuários, as orientações práticas mudam:

  • Pacientes com asma: Devem priorizar o uso de medicamentos preventivos prescritos, em vez de depender exclusivamente de inaladores de alívio durante crises.
  • Pessoas com gripe: Devem permanecer em isolamento domiciliar e utilizar máscaras ao sair, buscando assistência médica apenas se os sintomas persistirem ou agravarem.
  • ;'>Atividades físicas: A recomendação é a restrição de exercícios intensos ou prolongados ao ar livre durante os alertas de baixa qualidade do ar.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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