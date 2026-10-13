Singapura direciona pacientes respiratórios para clínicas para evitar colapso hospitalar

Pacientes com sintomas respiratórios em Singapura agora devem priorizar as policlínicas e clínicas de prontidão da rede pública, reservando as unidades de emergência dos hospitais apenas para casos críticos. A medida visa desafogar o sistema de saúde após a detecção do maior índice de gripe dos últimos 32 meses: entre 27 de setembro e 3 de outubro, 44% dos testes de swabs respiratórios resultaram positivos para o vírus, mais que o dobro do registrado em agosto.
Para lidar com a alta demanda, o Ministério da Saúde (MOH) ativou protocolos de resposta à fumaça, que são disparados conforme a deterioração da qualidade do ar. Na prática, isso altera a operação de unidades como o Hospital Geral de Singapura (SGH), que implementou as seguintes ações para evitar a superlotação de leitos:
Embora não existam evidências clínicas de que a fumaça torne a gripe mais grave em termos de evolução da doença, a poluição do ar atua como um gatilho que aumenta a pressão sobre as emergências. Partículas PM2.5, presentes na fumaça, penetram profundamente nos pulmões, causando inflamações sistêmicas.
Dados de estudos conduzidos pela Duke-NUS e pelo SGH entre 2016 e 2022 mostram que a cada aumento de 10 pontos no nível de PM2.5, as idas ao pronto-socorro por asma e doenças pulmonares crônicas crescem cerca de 3%. Esse pico de procura geralmente ocorre com um atraso de dois dias após o ápice da poluição.
O sistema de saúde identifica idosos, crianças, gestantes e pessoas com cardiopatias ou doenças pulmonares como os grupos que exigem monitoramento intensificado. Para esses usuários, as orientações práticas mudam:
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