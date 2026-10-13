Bulgária propõe nova fórmula de cálculo para o salário mínimo

Trabalhadores búlgaros que recebem o salário mínimo podem ver seus ganhos crescerem em um ritmo menor do que o previsto devido a uma proposta de mudança no cálculo do piso salarial. O projeto, apresentado pela ministra da Previdência e Segurança Social, Nataliya Efremova, substitui a lógica anterior por uma fórmula de "corredor", que limita o teto de reajuste com base em quatro indicadores econômicos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инфляция

Como será calculado o novo salário

Para definir o valor máximo do salário mínimo, o governo passará a tirar a média de quatro fatores, com peso igual (25% cada): a variação dos preços da cesta básica de consumo, a alteração do salário mediano, o crescimento do salário bruto médio e a dinâmica da produtividade do trabalho dos últimos dez anos. O limite inferior do corredor será mantido no nível do ano vigente.

Na prática, o trabalhador deixa de ter seu aumento atrelado a um fator único e passa a depender de uma média de indicadores macroeconômicos. A Confederação de Sindicatos "Podkrepa" alerta que essa equalização reduz o poder de compra: segundo o economista Atanas Katsarchev, a diferença entre a nova fórmula e as demandas sindicais pode resultar em uma perda real de pelo menos 20 euros mensais para quem recebe o piso.

Mudanças no adicional noturno

Quem trabalha no período noturno também terá a remuneração alterada. O valor fixo de acréscimo de 51 eurocents por hora será extinto. No lugar, a lei prevê um adicional de no mínimo 0,15% do salário mínimo. A projeção do governo é que esse mecanismo eleve o pagamento para ao menos 93 eurocents por hora noturna até 2026.

Prazos e revisões do sistema

O processo de definição do valor seguirá um calendário administrativo rígido: as negociações entre sindicatos e empregadores devem ocorrer até 15 de maio, enquanto o governo tem até 15 de agosto para homologar a quantia final.

Para evitar que o piso fique defasado em relação ao custo de vida, o sistema prevê uma auditoria a cada três anos para verificar se o valor do salário mínimo é suficiente para cobrir as despesas básicas de sobrevivência no país.

Visões divergentes

Enquanto sindicatos apontam a perda financeira, a Câmara de Comércio e Indústria da Bulgária (BTP) defende que o novo cálculo garante a sustentabilidade das empresas. Já a Confederação Nacional dos Sindicatos da Bulgária (KN SB) argumenta que a fórmula torna a trajetória de subida dos salários mais previsível e alinhada às diretrizes europeias.