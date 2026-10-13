Escassez hídrica limita a produção econômica em 21 estados do México

A disponibilidade de água e a estabilidade do regime de chuvas tornaram-se o gargalo operacional para 21 dos 32 estados do México, expondo a vulnerabilidade real da produção econômica frente ao fenômeno El Niño. De acordo com relatório da S&P Global Ratings, a dependência climática não é apenas um risco ambiental, mas uma restrição direta à capacidade de geração de receita e manutenção de empregos em escala regional.

Photo: commons.wikimedia.org by Oscar Eduardo Díaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ривьера Наярит, Мексика

Dependência setorial e risco fiscal

Em dez estados — Baixa Califórnia, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz e Yucatán — a operação de setores como agricultura, turismo e indústria alimentícia representa mais de 34% do Produto Interno Bruto (PIB) local. Nesses ativos econômicos, a falha no regime de chuvas interrompe a produção primária e o fluxo de serviços, resultando em queda imediata na arrecadação tributária e aumento de gastos públicos com medidas de emergência.

O gargalo hídrico na indústria automotiva

Mesmo em estados com economia diversificada e baixa vulnerabilidade geral, existe um ponto crítico de interrupção: o consumo de água nos processos industriais. Em Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí e Sonora, a indústria automotiva — que representa, em média, 27% da economia local e emprega 13% da população — opera sob a restrição do suprimento hídrico. A escassez de água atua como o limitador físico que pode paralisar as linhas de montagem, afetando a capacidade exportadora do país.

Impacto na força de trabalho e projeções

O risco operacional estende-se a cerca de 25% da população economicamente ativa do México, que depende de setores sensíveis ao clima para sua renda. A vulnerabilidade do sistema é agravada por dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA), que projeta uma probabilidade superior a 83% de que o El Niño atinja intensidade forte ou muito forte entre janeiro e março de 2027.

A análise da S&P Global Ratings indica que, embora o impacto macroeconômico nacional possa ser moderado, a restrição física de insumos (água e clima) gera gargalos financeiros severos e localizados, exigindo a reestruturação da logística e a criação de reservas financeiras para evitar a parada de ativos produtivos.