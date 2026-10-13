Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Escassez hídrica limita a produção econômica em 21 estados do México

Mundo

A disponibilidade de água e a estabilidade do regime de chuvas tornaram-se o gargalo operacional para 21 dos 32 estados do México, expondo a vulnerabilidade real da produção econômica frente ao fenômeno El Niño. De acordo com relatório da S&P Global Ratings, a dependência climática não é apenas um risco ambiental, mas uma restrição direta à capacidade de geração de receita e manutenção de empregos em escala regional.

Ривьера Наярит, Мексика
Photo: commons.wikimedia.org by Oscar Eduardo Díaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ривьера Наярит, Мексика

Dependência setorial e risco fiscal

Em dez estados — Baixa Califórnia, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz e Yucatán — a operação de setores como agricultura, turismo e indústria alimentícia representa mais de 34% do Produto Interno Bruto (PIB) local. Nesses ativos econômicos, a falha no regime de chuvas interrompe a produção primária e o fluxo de serviços, resultando em queda imediata na arrecadação tributária e aumento de gastos públicos com medidas de emergência.

O gargalo hídrico na indústria automotiva

Mesmo em estados com economia diversificada e baixa vulnerabilidade geral, existe um ponto crítico de interrupção: o consumo de água nos processos industriais. Em Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí e Sonora, a indústria automotiva — que representa, em média, 27% da economia local e emprega 13% da população — opera sob a restrição do suprimento hídrico. A escassez de água atua como o limitador físico que pode paralisar as linhas de montagem, afetando a capacidade exportadora do país.

Impacto na força de trabalho e projeções

O risco operacional estende-se a cerca de 25% da população economicamente ativa do México, que depende de setores sensíveis ao clima para sua renda. A vulnerabilidade do sistema é agravada por dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA), que projeta uma probabilidade superior a 83% de que o El Niño atinja intensidade forte ou muito forte entre janeiro e março de 2027.

A análise da S&P Global Ratings indica que, embora o impacto macroeconômico nacional possa ser moderado, a restrição física de insumos (água e clima) gera gargalos financeiros severos e localizados, exigindo a reestruturação da logística e a criação de reservas financeiras para evitar a parada de ativos produtivos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Jardinagem
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Receitas e Culinária
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Curiosidades
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
Melhores tipos de franja para mudar o visual sem cortar o cabelo
últimos materiais
Escassez hídrica limita a produção econômica em 21 estados do México
Custo da habitação explode: IVA de 23% bloqueia projetos para classe média em Portugal
Peru projeta ganho de US$ 10,2 bilhões com IA e ativos ambientais
Soluções inteligentes: como o cardigã transforma seu visual no dia-a-dia
Não é uma marca: o que o relevo do ferro realmente faz
Argentina redireciona exportação de grãos para produção de biocombustíveis
Celine transforma silhueta utilitária da Reebok em híbrido de couro de cordeiro
Smart Charge da Geely: a potência de 2,2 MW e o custo térmico
Cercas rurais: brita em vez de concreto impede o empuxo vertical do gelo no solo argiloso
Carpetes e ácaros: a ligação invisível que afeta sua saúde
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.