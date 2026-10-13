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Peru projeta ganho de US$ 10,2 bilhões com IA e ativos ambientais

Mundo

A economia do Peru projeta um incremento de 10,2 bilhões de dólares na arrecadação estatal através da implementação de inteligência artificial (IA) e da preservação de ativos ambientais, conforme apresentado no fórum Cumbre Perú Sostenible 2026. No entanto, a concretização desse ganho financeiro depende da superação de gargalos estruturais em saúde pública e estabilidade política.

Робот и человек
Photo: unsplash.com by Igor Omilaev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

Capacidade produtiva e automação do trabalho

Dados da McKinsey & Company indicam que mais de 50% do tempo de trabalho atual no Peru pode ser automatizado. A transição do capital humano para funções de maior valor agregado tem a possibilidade de dobrar as taxas de crescimento econômico do país.

Essa mudança altera a dinâmica de acesso ao mercado de trabalho. Segundo Carlos Rojas, do Google na América Latina, a IA reduz a vantagem competitiva da senioridade, pois as competências técnicas da área foram consolidadas apenas nos últimos três a cinco anos, ampliando a possibilidade de inserção rápida de jovens profissionais no mercado.

Dependência de recursos naturais e infraestrutura energética

A preservação do capital natural deixou de ser uma pauta ambiental para se tornar uma garantia de continuidade operacional da infraestrutura do país. O impacto do fenômeno El Niño evidencia a vulnerabilidade material do sistema energético.

Hector Angarita, do Aliança de Capital Natural, aponta que a falta de medidas de proteção pode reduzir em até 95% a capacidade de geração das hidrelétricas na bacia do rio Huallaga até o final do século. A integração do valor dos ecossistemas nas estratégias de investimento é a ferramenta capaz de evitar até 57% dessas perdas, vinculando a preservação florestal diretamente à segurança energética.

Diversificação de mercado: do extrativismo ao valor agregado

O Peru tem expandido seu acesso a mercados de maior valor ao migrar da exportação de commodities para produtos de propriedade intelectual e serviços turísticos:

  • Na região de Ayacucho, a reclassificação de artesanatos como obras de arte elevou o fluxo turístico de 56 mil para 700 mil pessoas anualmente.
  • A gastronomia tornou-se um ativo econômico concreto, sendo o motivo de viagem de 81% dos visitantes estrangeiros.

Restrições ao crescimento: capital humano e governança

O avanço tecnológico e a expansão de mercados enfrentam a restrição da instabilidade política — exemplificada pela sucessão de nove presidentes em dez anos — e a fragmentação social, onde 80% da população relata falta de confiança mútua.

A viabilidade de longo prazo dessas mudanças depende da melhoria do capital humano básico. A prevalência de anemia infantil em 35% das crianças é apontada como um custo futuro, que poderá limitar a oferta de mão de obra qualificada e saudável necessária para operar a infraestrutura tecnológica e industrial projetada.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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