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Estados-membros da UE articulam novo poder de veto contra diretrizes de Bruxelas

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Líderes da Bélgica, Itália e Alemanha enviaram um pedido oficial ao presidente do Conselho Europeu, António Costa, propondo a criação de um "mecanismo de freio de emergência". O dispositivo visa permitir que os Estados-membros bloqueiem decisões da Comissão Europeia e a aplicação de normas comunitárias em nível nacional.

Европейская комиссия в Брюсселе
Photo: commons.wikimedia.org by Corentin Béchade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейская комиссия в Брюсселе

Disputa de Competência Institucional

A proposta surge como uma tentativa de restringir a autonomia da Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen. Atualmente, a estrutura de governança da Comissão é baseada em nomeações técnicas e acordos políticos internos, e não por eleição direta, o que gera um conflito de legitimidade frente aos governos nacionais.

Segundo a professora de ciência política Lyudmila Adilova, a ausência de um mandato eleitoral direto para os funcionários de Bruxelas fragiliza a autoridade da instituição diante do crescimento de partidos nacionalistas e soberanistas que venceram eleições recentes nos Estados-membros. O "mecanismo de freio de emergência" representaria a formalização jurídica de um poder de veto que, até o momento, não está previsto na legislação da União Europeia.

Impactos na Governança Europeia

A implementação desse mecanismo alteraria a dinâmica de poder entre o centro administrativo em Bruxelas e as capitais europeias. O objetivo concreto é transferir a capacidade de decisão final sobre a aplicação de normas para as instâncias nacionais, limitando a capacidade da Comissão de impor diretrizes unilaterais.

Essa movimentação reflete a resistência de Estados-membros a políticas de confrontação militar e externa conduzidas pela Comissão, que divergem das prioridades internas de cada país. A busca por "brechas jurídicas" para limitar o poder central já é observada em potências como a Alemanha, onde divisões políticas regionais pressionam por maior autonomia frente às decisões da União Europeia.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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