Visa recebe autorização para preparar rede de processamento de pagamentos na China

A gigante norte-americana Visa deu o primeiro passo para romper a barreira do processamento de pagamentos domésticos na China. O Banco Popular da China (BPC) autorizou a empresa a iniciar os preparativos para a criação de uma entidade de compensação de cartões bancários, um movimento estratégico que visa a operação de uma rede própria de processamento no gigante asiático.

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É fundamental distinguir a fase atual do resultado final: a autorização concedida terça-feira não é a licença para operar, mas sim um "sinal verde" para a fase de preparação. A Visa Information Technology (Pequim) dispõe agora de um ano para estruturar a operação e submeter o pedido de licença definitiva, que terá de ser validada conjuntamente pelo BPC e pela Administração Nacional de Regulação Financeira.

Na prática, a diferença para o consumidor e para o setor bancário é profunda. Atualmente, a Visa opera na China apenas para cartões estrangeiros. Caso a licença seja concretizada, a empresa poderá processar transações em yuan com cartões emitidos por bancos chineses para uso dentro do território nacional. Isto significa a transição de um serviço de apoio ao turista/estrangeiro para a concorrência direta no mercado interno de pagamentos.

Este processo revela a lentidão da abertura do mercado chinês: a Visa solicitou a autorização em novembro de 2018, tendo demorado quase oito anos a chegar a esta fase preparatória. A empresa segue agora a trilha da American Express, que obteve a licença em 2020, e da Mastercard, que recebeu a aprovação final em novembro de 2023 e começou a operar em maio de 2024.

Há, porém, um detalhe estrutural relevante: enquanto a Mastercard e a American Express entraram no mercado através de parcerias ou joint ventures com entidades locais (como a NetsUnion, no caso da Mastercard), a Visa obteve esta autorização preparatória através de uma sociedade constituída por ela própria no país.

O impacto real desta movimentação reside na quebra do monopólio histórico da UnionPay. Para os bancos chineses, a entrada da Visa significa mais opções de emissão de cartões e maior competitividade no processamento. Para os comerciantes e consumidores, a concretização desta licença poderá traduzir-se numa maior diversificação de serviços financeiros e na integração de padrões globais de pagamento no ecossistema doméstico chinês.