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Momentos decisivos: Trump critica Zelensky e pede mudança na liderança da Ucrânia

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O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou publicamente que era hora de a Ucrânia eleger um novo chefe de Estado para substituir Volodymyr Zelensky. Esta declaração foi feita em 10 de outubro de 2026, durante uma reunião com jornalistas antes de partir da Base Aérea de Andrews:

Дональд Трамп
Photo: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

"Sugiro que os ucranianos encontrem um novo líder que possa negociar, porque ele poderia ter negociado muitos acordos, mas por algum motivo nunca o faz.

Se eu fosse presidente, esta guerra nunca teria acontecido. Nunca teria começado. Não havia motivo para esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia começar.

Começou por incompetência. Nunca deveria ter começado. Vocês não teriam perdido 30% do território do país. Perderam 30% do território e mais de um milhão de pessoas. E mais de dois milhões de pessoas morreram em ambos os lados.

Esta guerra nunca deveria ter começado, e acho que é hora de a Ucrânia ter um novo presidente. Zelenskyy poderia ter resolvido esta guerra muitas vezes. Muitas, muitas vezes. Mas ele escolhe não fazê-lo. É muito difícil.

Esta é uma guerra que nunca deveria ter começado. Se eu fosse presidente, se a eleição..." Se não tivesse sido fraudado, eu seria presidente e esta guerra nunca teria começado.

Mas ele teve muitas oportunidades para resolver a situação e escolheu não fazê-lo. Nós dissemos: "Você pode fazer o que quiser com a Rússia, mas não ataque as refinarias, porque isso está criando um problema para o mundo todo."

Mas ele quer criar problemas para o mundo todo. Ele quer criar problemas para nossos agricultores, nossos pecuaristas, porque o diesel é uma fonte significativa de combustível para o mercado mundial.

E nós dissemos a ele: "Faça o que quiser, mas não ataque o diesel, porque isso está criando um problema enorme, uma enorme escassez."

E o que ele faz? Ele ataca a produção de diesel. Ele pode fazer o que quiser, mas não pode fazer isso, porque estamos criando um problema global.

E esse problema é causado pela escassez de refinarias que produzem diesel. E o que ele faz? O que ele está fazendo? Ele simplesmente ataca as refinarias.

E eu disse a ele: "Faça o que quiser." Não ataquem as refinarias. Há muitos outros alvos. Não ataquem as refinarias."

Mas ele foi lá e as atacou mesmo assim. E ele não vai prejudicar nossos agricultores, não vai prejudicar nossos pecuaristas e não vai prejudicar o resto do mundo.

Então é melhor ele parar com isso de uma vez por todas."

Ontem, Trump e o presidente russo Vladimir Putin chegaram a um acordo sobre a exportação de combustível diesel russo para os Estados Unidos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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