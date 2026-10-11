UE e China acordam limitar exportações de carros elétricos e híbridos para a Europa

A União Europeia e a China alcançaram um acordo preliminar para travar a inundação de veículos elétricos e híbridos chineses no mercado europeu, numa tentativa de mitigar o crónico défice comercial entre os dois blocos. O compromisso, anunciado pelo comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, prevê uma moderação nas exportações de veículos híbridos e híbridos plug-in, com a perspetiva de reduzir este volume para menos de metade.

Photo: commons.wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ китайский электрокар и гибрид Roewe ei6

Para a indústria automóvel europeia, que enfrenta a pressão competitiva de custos e tecnologia vindos de Pequim, a medida representa um alívio imediato. No entanto, o acordo não se limita a barreiras; foca-se na fluidez dos insumos essenciais. A China estabeleceu um "canal verde” para facilitar a exportação de terras raras e ímanes permanentes — componentes críticos para a fabricação de motores elétricos e tecnologia de ponta na Europa.

Do ponto de vista do fluxo financeiro e de mercado, o acordo abre portas para as exportações europeias. A UE conseguirá um acesso facilitado ao mercado chinês para produtos que variam entre componentes automóveis e bens agroalimentares (como o azeite), abrangendo um volume de exportações atual de quase 4 mil milhões de euros. Esta liberalização deverá traduzir-se numa poupança fiscal estimada em 225 milhões de euros.

Apesar dos ganhos pontuais, a estrutura do comércio permanece desequilibrada. Maros Sefcovic sublinhou que este é apenas um "primeiro passo crucial" no processo de reequilíbrio, admitindo que o défice comercial continua a ser um desafio severo sentido em todos os Estados-membros da União.

O aspeto político do acordo é relevante: pela primeira vez, a China aceitou moderar as suas exportações sem que tenha sido necessária a escalada de uma guerra comercial aberta. Os detalhes destas negociações serão agora apresentados aos chefes de Estado e de Governo da UE, em Bruxelas, para a definição dos passos seguintes.

Para garantir a continuidade do diálogo, ficou agendada uma videoconferência para janeiro, culminando na terceira reunião ministerial das Consultas sobre Comércio e Investimento em março de 2027.