Parlamentares chilenos pedem expulsão de embaixador dos EUA por falas sobre a Antártida

Deputados do Partido Comunista e parlamentares independentes do Chile exigiram a expulsão do embaixador dos Estados Unidos, Brandon Judd, após o diplomata afirmar que não existe uma Antártida pertencente ao Chile. A declaração desencadeou uma crise diplomática, com parlamentares acusando Judd de interferência em assuntos internos e de adotar uma postura colonial.

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Posições Territoriais e Conflito de Reconhecimento

A disputa centra-se na divergência entre a reivindicação unilateral de Santiago e o reconhecimento internacional. O Chile reivindica, desde 1940, a soberania sobre o setor antártico situado entre as longitudes 53° e 90° oeste. No entanto, essa posição confronta-se com fatos geopolíticos e jurídicos:

Sobreposições: A Argentina e o Reino Unido também reivindicam partes do mesmo território na Península Antártica.

A Argentina e o Reino Unido também reivindicam partes do mesmo território na Península Antártica. Posição dos EUA: Washington não reconhece a soberania de nenhum Estado sobre a Antártida, mantendo a reserva do direito de fazer suas próprias reivindicações no futuro.

Washington não reconhece a soberania de nenhum Estado sobre a Antártida, mantendo a reserva do direito de fazer suas próprias reivindicações no futuro. Outros Reivindicantes: Além de Chile, Argentina e Reino Unido, Austrália (que reivindica cerca de 42% do continente), Nova Zelândia, França e Noruega mantêm pretensões territoriais.

O Marco Jurídico: Tratado da Antártida de 1959

A situação jurídica atual é regida pelo Tratado da Antártida de 1959, que estabeleceu um congelamento das disputas territoriais. O mecanismo do tratado opera da seguinte forma:

Manutenção: As reivindicações existentes não foram anuladas.

As reivindicações existentes não foram anuladas. Restrição: A criação de novas reivindicações territoriais está proibida.

A criação de novas reivindicações territoriais está proibida. Uso: O continente é destinado exclusivamente a atividades pacíficas e pesquisas científicas.

Embora o Tratado não anule os direitos declarados por Santiago, ele impede que o Chile exerça um suzerano exclusivo e reconhecido internacionalmente sobre a região.

Impasse Político e Restrições

O conflito escalou para a esfera política interna chilena, onde a oposição critica o Ministro das Relações Exteriores, Francisco Pérez MacKenn, por considerar a resposta do governo insuficiente diante da fala do embaixador.

O impasse é agravado pelo valor estratégico do território, que possui vastas reservas de recursos minerais, embora a extração industrial seja atualmente proibida por protocolo ambiental internacional. Até o momento, a exigência de expulsão do embaixador Brandon Judd permanece como uma iniciativa do bloco de oposição, sem a formalização de uma medida governamental vinculante.