Deputados do Partido Comunista e parlamentares independentes do Chile exigiram a expulsão do embaixador dos Estados Unidos, Brandon Judd, após o diplomata afirmar que não existe uma Antártida pertencente ao Chile. A declaração desencadeou uma crise diplomática, com parlamentares acusando Judd de interferência em assuntos internos e de adotar uma postura colonial.
A disputa centra-se na divergência entre a reivindicação unilateral de Santiago e o reconhecimento internacional. O Chile reivindica, desde 1940, a soberania sobre o setor antártico situado entre as longitudes 53° e 90° oeste. No entanto, essa posição confronta-se com fatos geopolíticos e jurídicos:
A situação jurídica atual é regida pelo Tratado da Antártida de 1959, que estabeleceu um congelamento das disputas territoriais. O mecanismo do tratado opera da seguinte forma:
Embora o Tratado não anule os direitos declarados por Santiago, ele impede que o Chile exerça um suzerano exclusivo e reconhecido internacionalmente sobre a região.
O conflito escalou para a esfera política interna chilena, onde a oposição critica o Ministro das Relações Exteriores, Francisco Pérez MacKenn, por considerar a resposta do governo insuficiente diante da fala do embaixador.
O impasse é agravado pelo valor estratégico do território, que possui vastas reservas de recursos minerais, embora a extração industrial seja atualmente proibida por protocolo ambiental internacional. Até o momento, a exigência de expulsão do embaixador Brandon Judd permanece como uma iniciativa do bloco de oposição, sem a formalização de uma medida governamental vinculante.
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