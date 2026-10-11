Israel reforça checagens: voos estrangeiros sob nova análise após incidente

No dia 30 de setembro, o voo FZ1073 da companhia Flydubai, que partiu de Dubai com destino a Tel Aviv transportando cerca de 180 pessoas, foi alvo de uma tentativa de sequestro dentro da cabine de comando. O copiloto, Hammam al-Hammami, cidadão do Omã, atacou o capitão Smith Machchhar utilizando um machado de emergência disponível na cabine.

Photo: Pravda.Ru by Марк Ульянов is licensed under Все права защищены История Flydubai: пилот и угроза

De acordo com relatos do capitão Machchhar, citados pelo The Times of Israel e Euronews, o ataque ocorreu após o copiloto solicitar permissão para rezar. Durante o episódio, o capitão foi atingido na região da nuca, resultando em ferimentos graves e perda parcial da visão. A agência Reuters reportou que, durante a ação, a aeronave perdeu aproximadamente cinco quilômetros de altitude em um intervalo de 30 segundos.

O incidente foi interrompido quando o capitão conseguiu abrir a porta da cabine, permitindo que passageiros interviessem e imobilizassem o agressor. Um passageiro, Yaniv Hayun, afirmou ao Channel 12 ter afastado o copiloto dos controles e assumido momentaneamente o manche. A aeronave foi posteriormente estabilizada e pousada com segurança em Tabuk, na Arábia Saudita, por dois pilotos da Flydubai que viajavam como passageiros no voo.

Investigação e Planejamento

Em 9 de outubro, o procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, Hamad Saif al-Shamsi, divulgou os resultados preliminares da investigação. Segundo a Reuters, as evidências indicam que Al-Hammami planejava colidir a aeronave contra o terceiro terminal do Aeroporto Ben Gurion, em Israel, citando inspiração nos atentados de 11 de setembro de 2001.

A investigação aponta que o processo de radicalização do suspeito teria começado em 2017. A acusação sustenta que ele teria realizado dois voos anteriores para Tel Aviv com o objetivo de estudar a rota. A Associated Press informou que as autoridades do Omã já haviam proibido Al-Hammami de voar anteriormente devido a suspeitas de radicalização. Contudo, a procuradoria dos Emirados Árabes Unidos afirmou que o piloto passou por todas as verificações profissionais exigidas pela Flydubai no momento da contratação, sem que sinais de extremismo fossem detectados.

O suspeito permanece detido nos Emirados Árabes Unidos e, segundo a Reuters, declarou ter agido sozinho.

Impactos na Segurança Aeronáutica

O evento expôs a vulnerabilidade das portas blindadas de cabines, projetadas para impedir ataques vindos da área dos passageiros, mas ineficazes contra ameaças internas da própria tripulação. Como consequência imediata, Israel anunciou o reforço nas verificações de pilotos de companhias aéreas estrangeiras. A Arábia Saudita também conduz uma investigação paralela sobre o ocorrido.

Embora a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) não tenha emitido novas diretrizes obrigatórias, o caso levanta discussões sobre a necessidade de maior compartilhamento de informações biográficas entre Estados e companhias aéreas. A procuradoria dos Emirados Árabes Unidos reiterou que os protocolos de contratação da Flydubai foram seguidos, indicando que a falha ocorreu na detecção de riscos internos, e não necessariamente no cumprimento de normas vigentes.