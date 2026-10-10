A empresa de habitação social espanhola tem apenas 800 apartamentos disponíveis, embora o plano preveja 50.000.

Para quem busca um aluguel acessível na Espanha por meio da estrutura estatal Casa 47, a realidade prática é de escassez: até setembro de 2026, apenas 800 apartamentos estavam disponíveis em todo o país, sendo apenas 93 localizados na Catalunha. O acesso ao serviço depende de uma faixa de renda específica, mas a oferta atual é insuficiente para atender à demanda do público-alvo.

Quem pode acessar e quais as condições

O sistema não é destinado às camadas de extrema pobreza ou a pessoas em situação de rua — que permanecem sob responsabilidade de municípios e comunidades autônomas. A Casa 47 foca na classe média, especificamente em famílias com renda anual conjunta entre 16.800 e 63.000 euros. Para quem se enquadra nesse perfil, a regra de pagamento é rígida: o valor do aluguel deve representar no mínimo 15% e no máximo 30% da renda líquida do núcleo familiar.

O caminho do imóvel até o inquilino

A principal via de alimentação do estoque de moradias é a transferência de ativos da Sareb, a entidade que gere os "ativos tóxicos" do setor bancário. O plano é transferir 40.000 imóveis aptos para aluguel social ou acessível para a gestão da Casa 47. No entanto, a conversão de dívidas em habitação e as disputas judiciais fazem com que esse processo seja lento, com a previsão de conclusão apenas para 2030. Até 2027, a prioridade é a transferência dos apartamentos de aluguel social, mantendo as condições contratuais já existentes.

As falhas na compra de imóveis

A tentativa do Estado de atuar como comprador no mercado aberto também apresentou gargalos. Mesmo com a alocação de 100 milhões de euros em março de 2026 para a compra de casas de proprietários privados, o orçamento não foi totalmente utilizado. A burocracia administrativa e a concorrência direta com compradores privados impediram a agilidade nas aquisições, forçando a gestão da Casa 47 a admitir que a máquina pública não consegue competir em ritmo comercial sem ajustes nos mecanismos de avaliação e compra.

Ritmo de implementação

Embora a meta política seja de 50.000 unidades em quatro anos, a entrega efetiva caminha a passos lentos. Mabiell Ramos, presidente da Casa 47, reconhece que a falta de investimentos em construção pública durante a crise paralisou a expansão da rede. Na prática, enquanto a burocracia jurídica da Sareb não for resolvida, a maior parte da população que ganha acima da linha da pobreza, mas não consegue pagar preços de mercado, continua sem ter onde morar via sistema estatal.