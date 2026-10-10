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Espanha em choque total: greve paralisa tudo antes das eleições e afeta milhões

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A Espanha enfrentará uma greve geral em todo o território nacional no dia 11 de novembro. A mobilização, organizada pelas federações sindicais UGT e CCOO em conjunto com grupos de defesa do direito à moradia, protesta contra a crise habitacional e marca a primeira paralisação conjunta do tipo no país em 14 anos.

Барселона: Саграда Фамилия
Photo: commons.wikimedia.org by sandexx, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Барселона: Саграда Фамилия

O objetivo da ação é causar a máxima paralisia nos setores público e privado antes das eleições antecipadas de 29 de novembro, o que impacta diretamente a logística de transporte e serviços para turistas e residentes.

Impactos no transporte e mobilidade

A operação aérea corre riscos de atrasos e cancelamentos de voos internos e internacionais, devido à possível adesão de tripulações, controladores de voo e equipes de solo nos aeroportos.

No transporte terrestre, a expectativa é de redução drástica nos horários ou interrupção total de trens — incluindo as linhas de alta velocidade AVE e a Renfe -, além de redes de metrô e ônibus urbanos.

A logística nas grandes cidades também deve ser afetada. Em Madri e Barcelona, manifestações em massa podem resultar no fechamento de vias principais, dificultando os traslados para os aeroportos e reduzindo a disponibilidade de táxis.

Outros serviços

O setor de serviços não está imune: museus, restaurantes e lojas podem operar com capacidade limitada ou permanecer fechados caso seus funcionários participem do movimento.

Orientações para passageiros

Para quem viaja na data, a recomendação é monitorar constantemente o status dos voos junto a companhias como Iberia, Ryanair, EasyJet e British Airways.

Em casos de cancelamento, as empresas devem oferecer a remarcação ou o reembolso. No entanto, greves são frequentemente classificadas como "circunstâncias extraordinárias", o que pode isentar a transportadora do pagamento de compensações adicionais.

Quanto ao seguro de viagem, a cobertura para interrupções causadas por greves geralmente só é válida se a apólice tiver sido contratada antes do anúncio oficial do protesto (neste caso, até 7 de outubro de 2026).

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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