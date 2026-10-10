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Índia cria base industrial de quebra-gelos para viabilizar rotas via Ártico

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A Índia iniciou a estruturação de sua própria base industrial de construção naval para desenvolver uma frota de quebra-gelos, utilizando a parceria com a Rússia como pilar técnico. O plano estratégico foi detalhado por Sarbananda Sonowal, ministro dos Portos, Navegação e Vias Aquáticas da Índia, em entrevista à agência TASS.

Корабль в цехе
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Корабль в цехе

O objetivo de Nova Delhi é estabelecer um ecossistema industrial completo, capaz de suportar a fabricação de embarcações de classe glacial. Para isso, o governo já mobilizou as principais empresas nacionais de construção naval, integrando a iniciativa a uma estratégia global para elevar a Índia ao status de potência marítima.

A demanda por quebra-gelos em um país tropical responde a uma lógica de diversificação de rotas e redução de gargalos logísticos. A cooperação tecnológica com a Rússia visa viabilizar o acesso indiano a dois eixos fundamentais de transporte: a Rota do Mar do Norte, que encurta a distância marítima entre a Ásia e a Europa, e o corredor Chennai-Vladivostok, que conecta portos indianos ao Extremo Oriente russo, reduzindo o tempo de trânsito em comparação à dependência do Canal de Suez.

Sarbananda Sonowal destacou que a viabilidade desses projetos reside na transparência entre Moscou e Nova Delhi. Segundo o ministro, a clareza nos termos da parceria e a ausência de agendas ocultas facilitam a convergência dos interesses bilaterais.

Para a Rússia, a cooperação amplia a exportação de tecnologia e atrai investimentos para a logística do Ártico. Para a Índia, a capacidade de operar quebra-gelos representa um avanço na segurança energética e a otimização do fluxo de recursos naturais provenientes das latitudes setentrionais russas.

Embora a direção estratégica esteja definida, a distribuição das capacidades produtivas entre os estaleiros de ambos os países e o cronograma para o lançamento das primeiras embarcações ainda dependem de negociações governamentais futuras.

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Author`s name Petr Ermilin
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