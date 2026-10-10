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Irã encontra saída: corredor logístico da CEI altera acesso a mercados

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A redução de barreiras tarifárias e a eliminação de exigências de vistos para cidadãos, fundamentadas no Acordo de Zona de Livre Comércio da Comunidade de Estados Independentes (CEI), atuam como o canal primário para o escoamento de mercadorias e a mobilidade de mão de obra entre os Estados-membros. Esse mecanismo de integração econômica reflete-se no volume de trocas comerciais; no caso da Rússia, o giro com os países da CEI superou US 110 bilhões em 2025, com um crescimento adicional de 12% no primeiro semestre de 2026.

Эмблема СНГ
Photo: https://e-cis.info/
Эмблема СНГ

Infraestrutura financeira e fluxos de pagamento

Para mitigar a exposição a restrições financeiras externas e pressões de sanções, a CEI estruturou um sistema de pagamentos baseado em moedas nacionais. Atualmente, cerca de 90% das liquidações financeiras entre os membros do bloco ocorrem fora de moedas de terceiros, alterando a forma como as empresas e governos realizam transações e reduzindo a dependência de sistemas de compensação internacionais.

Logística e rotas de escoamento: O Corredor Norte-Sul

O mecanismo de transporte e logística é o ponto central da integração de novos parceiros, como o Irã, que participou como aliado no último encontro no Turcomenistão. A construção do Corredor de Transporte Internacional Norte-Sul, dividido entre as rotas oeste e leste, altera a viabilidade de acesso a mercados para Teerã. Para o Irã, essa infraestrutura funciona como um canal físico para contornar bloqueios e sanções, transformando o Mar Cáspio e as redes ferroviárias e rodoviárias da CEI em rotas alternativas de exportação e importação.

Coordenação operacional e prazos de desenvolvimento

A cooperação técnica entre as nações do bloco se concentra na sincronização de agências de segurança para o combate ao narcotráfico e crimes cibernéticos, além do reconhecimento mútuo de diplomas acadêmicos e tempo de serviço para fins previdenciários. O planejamento estratégico do bloco define cronogramas concretos para a realocação de recursos: 2028 foi estabelecido como o Ano do Desenvolvimento Social, enquanto 2029 será dedicado à expansão da infraestrutura de transporte.

Mudanças na composição do bloco

A alteração nos fluxos comerciais e nas escolhas políticas resultou na saída de membros do bloco. A Geórgia retirou-se em 2009 e a Ucrânia encerrou sua participação em 2018. Mais recentemente, a Moldávia deixou a CEI em abril de 2026, sob a justificativa de acelerar a integração ao mercado comum da União Europeia, alterando seu eixo de dependência econômica e regulatória.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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