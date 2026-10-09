Justiça argentina oficializa inexistência de licenças para exploração de petróleo nas Malvinas

A juíza Maryel Borrutto, do Tribunal Federal de Rio Grande, na província de Terra do Fogo, oficializou a inexistência de permissões para a exploração de hidrocarbonetos pelas empresas Rockhopper Exploration PLC e Navitas Petroleum LP. A decisão ocorre no âmbito de uma ação por danos ambientais e baseia-se na confirmação do governo de Javier Milei de que as companhias não possuem as licenças exigidas pela Lei nº 17.319.

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O processo foi instaurado pelo Centro de Veteranos das Ilhas Malvinas de La Plata e pela Associação de Advogados Ecologistas da Argentina. A fundamentação da ação indica que a Rockhopper (britânica) e a Navitas (israelense) desenvolvem projetos de prospecção petrolífera em zona controlada pelo Reino Unido sem a realização de avaliações de impacto ambiental e sem a concordância das autoridades argentinas.

O tribunal emitiu uma medida cautelar para a suspensão das atividades das operadoras. No entanto, a eficácia prática da decisão é limitada, uma vez que as empresas costumam ignorar ordens judiciais argentinas, fundamentando sua operação em licenças emitidas pelo governo local das Ilhas Malvinas e pelo Reino Unido.

Sanções administrativas vigentes

Além da falta de licenças atuais, o Estado argentino informou ao tribunal que ambas as operadoras estão sujeitas a proibições administrativas de longo prazo. As duas empresas possuem um impedimento de 20 anos para atuar em território argentino, penalidade aplicada por realizarem operações de hidrocarbonetos na plataforma continental argentina, nas proximidades das Malvinas, sem a devida autorização.

No caso da Navitas Petroleum LP, a proibição foi estabelecida em abril de 2022 por decisão do então ministro da Energia, Darío Martínez. Já para a Rockhopper Exploration PLC, a restrição vigora desde 2013, sob a gestão de Daniel Cameron no mesmo ministério. Essas sanções administrativas permanecem ativas e não foram anuladas.

O conflito jurídico sobre o projeto "Leon Marino" mantém-se em impasse institucional: enquanto a Argentina fundamenta sua posição na soberania territorial e na Lei nº 17.319, as empresas operam com base nas normas e permissões do governo que controla as ilhas. O processo em Rio Grande continua tramitando, apesar da baixa probabilidade de cumprimento das ordens judiciais no local das operações.