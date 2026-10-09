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Arábia Saudita avalia sistema de shuttle para retirar entrega de petróleo da zona de risco de Ormuz

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A Arábia Saudita avalia a retomada do sistema de transporte de petróleo via "shuttle" para mitigar riscos logísticos e assegurar a entrega de sua produção ao mercado global. Segundo informações da Bloomberg, o governo de Riade negocia a criação de um mecanismo que permita aos clientes retirar a commodity fora do Estreito de Ormuz, ponto crítico e vulnerável da infraestrutura de transporte marítimo.

Нефтяной танкер в море
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяной танкер в море

O método de transporte por lançadeiras segmenta a responsabilidade física do trajeto. Transportadores especializados retiram o óleo nos terminais internos do Golfo, assumem o risco da navegação pelos canais estreitos e realizam a transferência da carga para os navios dos compradores já em águas abertas. Essa operação isola os navios de contratos de longo prazo da exposição direta a zonas de conflito ou ataques piratas.

A estratégia não é inédita; foi aplicada por monarquias árabes, como Emirados Árabes Unidos, Kuwait e a própria Arábia Saudita, durante a guerra Irã-Iraque, quando armadores evitavam a entrada no Estreito de Ormuz. O objetivo atual é formalizar esse processo operacional, com previsão de conclusão das negociações até o final de 2026.

A movimentação visa transformar a segurança da entrega em vantagem competitiva. Ao remover a responsabilidade logística de zonas de risco do comprador, a Arábia Saudita busca tornar seu petróleo mais atraente frente a outros produtores. Paralelamente, a Saudi Aramco analisa a revisão de referências de preços e a viabilidade de entregas diretas em portos asiáticos.

A urgência logística foi acentuada por ataques recentes de rebeldes houthis. Em setembro, a interrupção temporária do oleoduto Leste-Oeste forçou a limitação de fluxos para a Europa, embora a operação da linha tenha sido normalizada ao final do mês. A combinação entre o transporte por lançadeiras e o uso de oleodutos que levam ao Mar Vermelho cria uma redundância física, permitindo que Riade mantenha o fluxo de exportação mesmo com a instabilidade no Estreito de Ormuz.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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