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EUA suspendem Microsoft e outras tecnológicas de programa de transição para green card

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O governo dos Estados Unidos suspendeu a participação da Microsoft e de outras empresas tecnológicas num programa de imigração que facilita a transição de trabalhadores estrangeiros para a residência permanente (green card). A medida, anunciada pelo vice-presidente JD Vance, fundamenta-se em alegações de fraude nos processos de recrutamento.

Госдеп США
Photo: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Госдеп США

O foco da contestação governamental recai sobre a utilização dos vistos H-1B (para profissionais qualificados) e J-1 (para estudantes internacionais). De acordo com a administração de Donald Trump, as empresas estariam a contornar a obrigatoriedade legal de provar a escassez de mão-de-obra local antes de solicitar a residência permanente para um trabalhador estrangeiro junto do Departamento do Trabalho.

JD Vance afirmou que a prática consistiria em publicar anúncios de emprego em jornais de localidades remotas para garantir a ausência de candidatos americanos, utilizando essa falta de resposta como justificação formal para a contratação de estrangeiros, a quem descreveu como estando num "regime de servidão". O vice-presidente destacou a Microsoft como a empresa que mais utilizou este sistema.

Dados do Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS) situam a Microsoft na quinta posição entre os maiores utilizadores de vistos H-1B, sendo a Amazon a empresa com maior volume de pedidos.

Em resposta, a Microsoft declarou que pretende fornecer esclarecimentos adicionais ao governo. A empresa sublinhou que, dos cerca de 6.000 pedidos de vistos H-1B efetuados no último ano fiscal, 80% referem-se à extensão ou alteração de estatuto de colaboradores já integrados na organização, e não a novas contratações. Relativamente aos novos colaboradores, a empresa afirmou que estes já se encontravam legalmente em território americano, representando apenas 1% da sua força de trabalho nos Estados Unidos.

Além da Microsoft, a suspensão do programa abrange a Adobe e as consultoras tecnológicas Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL e Capgemini.

O programa H-1B, destinado a cargos de alta especialização, é alvo de escrutínio prolongado por parte da administração Trump, que defende que a sua aplicação prejudica o mercado de trabalho interno. Atualmente, quase três quartos das aprovações de vistos H-1B são atribuídas a cidadãos da Índia.

Esta ação insere-se num contexto de tentativas governamentais de restringir o fluxo de trabalhadores qualificados através de barreiras financeiras. Em junho, um juiz federal bloqueou a proposta de elevar a taxa dos vistos H-1B para 100 mil dólares. Posteriormente, em agosto, o governo anunciou a intenção de implementar uma taxa de 103.265 dólares, apresentada como um mecanismo para recuperar custos de administração do sistema de imigração legal. Esta norma, contudo, ainda não é definitiva e aguarda a resolução de eventuais contestações judiciais.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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