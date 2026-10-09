Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Google tem obras de centros de dados suspensas na Finlândia por danos ambientais

Mundo

O Agência Finlandesa de Licenciamento e Supervisão (LVV) determinou a interrupção imediata de todas as obras de terraplenagem nos canteiros de construção de dois centros de dados do Google, localizados nos municípios de Muhos e Kajaani. A medida obriga a cessação de qualquer atividade até que seja concluída a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) integral, conforme reportado pela emissora pública Yle, que confirmou a paralisação por meio de imagens de drones.

Вырубка леса
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вырубка леса

Irregularidades na supressão vegetal

A intervenção do órgão regulador ocorreu após denúncias de ecologistas sobre o desmatamento de áreas florestais nos terrenos destinados aos projetos. Os dados preliminares indicam que a empresa Tuike Finland Oy, subsidiária do Google, removeu 330 hectares de floresta em Muhos e aproximadamente 200 hectares em Kajaani.

O Google admitiu a ocorrência de irregularidades. Embora o prazo final estabelecido pela autoridade para a parada das obras fosse 23 de outubro, a empresa encerrou as atividades em ambos os locais antes da data limite.

Investigação policial e medidas corretivas

A ausência da obrigatoriedade da AIA antes do início das etapas preparatórias resultou na abertura de um inquérito policial para apurar as responsabilidades legais. Em resposta, o Google declarou que seguirá as exigências das autoridades finlandesas e realizará a recuperação florestal nas áreas afetadas.

O impasse jurídico ocorre paralelamente ao plano de investimentos da corporação anunciado em setembro, que prevê a aplicação de 13 bilhões de euros na infraestrutura de centros de processamento de dados na Finlândia. O projeto engloba a construção de três novas unidades em Muhos, Kajaani e Vaale, além da expansão do complexo já existente em Hamina.

Histórico de conflitos na implementação

A expansão da infraestrutura do Google no país apresenta outros pontos de tensão. No ano passado, a unidade de Hamina foi alvo de controvérsia após denúncias de sindicatos finlandeses sobre a exploração de trabalhadores ucranianos. Adicionalmente, a atividade de investimento da empresa na Finlândia foi alvo de críticas públicas por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
A evolução técnica da Lada Niva Sport após 120 modificações estruturais
Carros
A evolução técnica da Lada Niva Sport após 120 modificações estruturais
Caranguejo-do-lodo americano invade costas e força mudança na hierarquia do Mar Negro
Curiosidades
Caranguejo-do-lodo americano invade costas e força mudança na hierarquia do Mar Negro
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Curiosidades
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Mais populares
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos

Substituição de cores óbvias por tons de Cherry Mocha e a migração do branco tradicional para pontas em chocolate e ameixa.

Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
EUA e Rússia negociam transferência de controle do Nord Stream e ativos da Lukoil
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
Beleza em transição: como o corte nuvem redefine o estilo feminino
Alfa Romeo atualiza Giulia e Stelvio para cumprir normas europeias
BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv
BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv
últimos materiais
Bio-permanente: entre a promessa de naturalidade e a realidade da química capilar
Sanções abrem exceção rara: NPM Silmet recebe material estratégico da Rússia
Dependência externa compromete defesa: Presidente exige produção própria na Europa
Maquiagem corporativa: a transição do acessório estético para a ferramenta de imagem
A luta entre calor e estilo: como o casaco longo mudou a moda de inverno
Aubrieta Purple Sea: a cobertura rasteira para jardins rochosos e solos drenados
Rio da Morte: Quatorze das criaturas mais perigosas da Amazônia capazes de matar um ser humano
A evolução técnica da Lada Niva Sport após 120 modificações estruturais
Gigantes ocultos do oceano: descobertas surpreendentes sobre a vida marinha
Governo reduz orçamento do Complemento Solidário para Idosos para 2026
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.