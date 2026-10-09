Google tem obras de centros de dados suspensas na Finlândia por danos ambientais

O Agência Finlandesa de Licenciamento e Supervisão (LVV) determinou a interrupção imediata de todas as obras de terraplenagem nos canteiros de construção de dois centros de dados do Google, localizados nos municípios de Muhos e Kajaani. A medida obriga a cessação de qualquer atividade até que seja concluída a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) integral, conforme reportado pela emissora pública Yle, que confirmou a paralisação por meio de imagens de drones.

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Irregularidades na supressão vegetal

A intervenção do órgão regulador ocorreu após denúncias de ecologistas sobre o desmatamento de áreas florestais nos terrenos destinados aos projetos. Os dados preliminares indicam que a empresa Tuike Finland Oy, subsidiária do Google, removeu 330 hectares de floresta em Muhos e aproximadamente 200 hectares em Kajaani.

O Google admitiu a ocorrência de irregularidades. Embora o prazo final estabelecido pela autoridade para a parada das obras fosse 23 de outubro, a empresa encerrou as atividades em ambos os locais antes da data limite.

Investigação policial e medidas corretivas

A ausência da obrigatoriedade da AIA antes do início das etapas preparatórias resultou na abertura de um inquérito policial para apurar as responsabilidades legais. Em resposta, o Google declarou que seguirá as exigências das autoridades finlandesas e realizará a recuperação florestal nas áreas afetadas.

O impasse jurídico ocorre paralelamente ao plano de investimentos da corporação anunciado em setembro, que prevê a aplicação de 13 bilhões de euros na infraestrutura de centros de processamento de dados na Finlândia. O projeto engloba a construção de três novas unidades em Muhos, Kajaani e Vaale, além da expansão do complexo já existente em Hamina.

Histórico de conflitos na implementação

A expansão da infraestrutura do Google no país apresenta outros pontos de tensão. No ano passado, a unidade de Hamina foi alvo de controvérsia após denúncias de sindicatos finlandeses sobre a exploração de trabalhadores ucranianos. Adicionalmente, a atividade de investimento da empresa na Finlândia foi alvo de críticas públicas por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.