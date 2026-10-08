Greve de médicos nas Canárias persiste por falta de acordo estrutural

O Serviço Canário de la Saúde enfrenta uma greve por tempo indeterminado iniciada em 16 de outubro, mobilizando aproximadamente 8.000 médicos, incluindo residentes. A paralisação é a resposta direta à ausência de acordo sobre 18 pontos estratégicos apresentados pelos sindicatos CESM e SEMCA para a melhoria das condições de trabalho e manutenção do serviço público de saúde.

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Impasse nas Negociações

O conflito central reside na recusa dos sindicatos em aceitar as propostas do Ministério da Saúde, classificadas como "limitadas e parciais". Enquanto o governo apresentou alterações pontuais, os médicos exigem soluções para problemas estruturais. A situação é agravada por uma divergência interna na representação profissional: o sindicato UGT assinou um acordo preliminar com o Ministério, declarando o conflito encerrado, porém a SEMCA desqualifica a validade desse documento, afirmando que o acordo não representa os interesses da categoria.

Pontos de Divergência e Propostas

As reivindicações dos médicos dividem-se em três eixos principais:

Remuneração e Carreira: Fixação e aumento do bônus de produtividade, revisão do bônus de nomeação e ajuste na progressão da carreira profissional.

Fixação e aumento do bônus de produtividade, revisão do bônus de nomeação e ajuste na progressão da carreira profissional. Gestão de Trabalho: Implementação de um novo modelo de isenção de plantões, reestruturação do descanso e assistência contínua, além de adaptação de escalas horárias.

Implementação de um novo modelo de isenção de plantões, reestruturação do descanso e assistência contínua, além de adaptação de escalas horárias. Institucional e Formação: Criação de um estatuto médico próprio, financiamento de seguro de responsabilidade civil, plano de retenção de novos especialistas e proteção de médicos em formação.

Próximas Etapas

A manutenção da greve está condicionada à apresentação de compromissos concretos por parte do Ministério da Saúde, com prazos de aplicação verificáveis e realistas. Caso não haja avanço substantivo nas negociações, a categoria anunciou a suspensão adicional das atividades científicas e educacionais.